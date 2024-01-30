Η μετανάστευση αναμένεται να προσθέσει 6,1 εκατομμύρια ανθρώπους στον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι το 2036, σύμφωνα με επίσημες προβλέψεις, κάτι που αναμένεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες πιέσεις που δέχεται ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ για να περιορίσει το φαινόμενο ενόψει των εκλογών.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να αυξηθεί από 67 εκατομμύρια που ήταν στα μέσα του 2021 σε 73,7 στα μέσα του 2036, επηρεασμένος σχεδόν αποκλειστικά από τη μετανάστευση.

Η αύξηση, που καταγράφεται σε μια περίοδο μεγαλύτερη της 15ετίας, αντανακλά μια πρόβλεψη για 541.000 περισσότερες γεννήσεις αντί θανάτους και για καθαρή διεθνή μετανάστευση 6,1 εκατομμυρίων κατοίκων, ανακοίνωσε η Υπηρεσία.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Νοέμβριο έδειξαν ότι η ετήσια καθαρή μετανάστευση προς το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε ρεκόρ 745.000 ανθρώπων μέσα στο 2022 και έκτοτε έχει παραμείνει σε υψηλά επίπεδα με πολλούς μετανάστες να προέρχονται από χώρες περιλαμβανομένης της Ινδίας, της Νιγηρίας και της Κίνας αντί της ΕΕ.

Οι προβλέψεις της Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκαν σήμερα υπολογίζουν ένα επίπεδο καθαρής μετανάστευσης 315.000 ανθρώπων ετησίως από τα μέσα του 2028 και έπειτα.

Ο Σούνακ δέχεται πίεση να μειώσει το υψηλό επίπεδο νόμιμης μετανάστευσης, το οποίο επί μακρόν κυριαρχούσε στο βρετανικό πολιτικό τοπίο και θα είναι μεγάλο ζήτημα στις εκλογές που αναμένονται αργότερα μέσα στον χρόνο.

Η κυβέρνησή του τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα χορήγησης βίζας, περιλαμβανομένης της αύξησης του ορίου του κατώτατου μισθού για κάποιους μετανάστες που φέρνουν στη χώρα μέλη της οικογενείας τους, μία κίνηση που επικρίθηκε από επιχειρήσεις και συνδικάτα.

Ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να φθάσει τα 70 εκατομμύρια μέχρι τα μέσα του 2026, σύμφωνα με την Υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

