Βρετανία: Σκέψεις για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποκάλυψε ο Κάμερον

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν διατεθειμένο να επισπεύσει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ακόμα και εκτός πλαισίου ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή, άφησε να εννοηθεί ο λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον.

Μιλώντας σε δεξίωση του Συντηρητικού Συμβουλίου Μέσης Ανατολής τη Δευτέρα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών είπε πως δίνοντας «πολιτικό ορίζοντα» στους Παλαιστινίους θα δοθεί ώθηση στην ειρήνη στην περιοχή.

Πρόσθεσε πως το Ην. Βασίλειο έχει «υποχρέωση» να περιγράψει τη μορφή ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους και ότι ο παλαιστινιακός λαός πρέπει να δει «μη αναστρέψιμη πρόοδο» προς μια λύση δύο κρατών.

Το Λονδίνο υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, αλλά το BBC σχολιάζει ότι η νέα τοποθέτηση του λόρδου Κάμερον εκλαμβάνεται ως σκέψη για αναγνώριση πριν επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

«Εμείς, μαζί με συμμάχους, θα κοιτάξουμε το ζήτημα της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους, μεταξύ άλλων στα Ηνωμένα Έθνη», είπε ο λόρδος Κάμερον.

Περιέγραψε επίσης τα τελευταία 30 χρόνια ως μια ιστορία «αποτυχίας» του Ισραήλ, καθώς δεν έχει καταφέρει να προστατέψει τους πολίτες του. Συμπλήρωσε πως μόνο αν αναγνωριστεί αυτή η αποτυχία θα μπορέσει να επέλθει ειρήνη και πρόοδος.

Ως προς το παλαιστινιακό κράτος, ο Βρετανός υπουργός είπε ότι θα πρέπει να διοικείται από μια αρχή που θα στηθεί γρήγορα και θα απαρτίζεται από «τεχνοκράτες, καλούς ηγέτες» σε Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας.

Ο λόρδος Κάμερον, που ξεκινά σήμερα από το Ομάν την τέταρτη περιοδεία του στην περιοχή από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, είπε ότι θα συνεχίσει να πιέζει για άμεση ανθρωπιστική παύση πυρός και για μια «βιώσιμη» εκεχειρία.

Θα επιδιώξει επίσης να προωθήσει την ιδέα δημιουργίας μιας «ομάδας επαφής» με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου με τη συμμετοχή ΗΒ, ΗΠΑ, ευρωπαϊκών και αραβικών χωρών, καθώς και της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

