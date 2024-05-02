Διασωληνωμένο στο Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται το 5χρονο αγόρι το οποίο παρασύρθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης στην οδό Πειραιώς από διερχόμενο όχημα ενώ διέσχιζε τον δρόμο μαζί με άλλα τέσσερα άτομα, δύο παιδιά και δύο ενήλικες.

Ο 26χρονος οδηγός, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, παρέσυρε δύο γυναίκες 53 και 33 ετών, οι οποίες επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο. Οι δυο τους νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό, με κατάγματα.

Όσον αφορά στα τρία παιδιά, πρόκειται για τα άλλα δύο παιδιά, ένα 10χρονο αγοράκι και ένα κοριτσάκι 8 ετών νοσηλεύονται επίσης στο Παίδων Αγία Σοφία χωρίς ωστόσο, να κινδυνεύει η υγεία τους.

Ο οδηγός συνελήφθη και κρατείται στην Τροχαία Πειραιώς, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για το τροχαίο ατύχημα.

