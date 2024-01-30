Δυτική Όχθη: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο

Οι ισραηλινές δυνάμεις έστειλαν σήμερα κομάντος μεταμφιεσμένους σε ιατρικό προσωπικό και με πολιτικά σε νοσοκομείο της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, για να εκτελέσουν τρεις άνδρες, για τους οποίους είπαν πως πρόκειται για «τρομοκράτες» και πως ένας απ' αυτούς συνδέεται με τη Χαμάς.

Είναι η πρώτη φορά από το 2015 που οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπολύουν αυτού του τύπου την επιχείρηση σε νοσοκομείο της Δυτικής Όχθης, όπου οι εντάσεις αυξάνονται με φόντο τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς στη Γάζα, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο για την επιχείρηση αυτή, την οποία το Ρόιτερς θεωρεί περαιτέρω ένδειξη ότι ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα επεκτείνεται σε άλλα μέτωπα.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τα πτώματα τριών ανδρών, τους οποίους θρηνούσαν οικείοι τους, μέσα στο νοσοκομείο Αβικέννας της Τζενίν, προπύργιου ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων. Ένα φορείο, πάνω στο οποίο υπήρχε ένα ματωμένο μαξιλάρι που έφερε τρύπα από σφαίρα, δεν άφηνε αμφιβολίες για τη φύση της επιχείρησης.

Πιο μακριά, ένα στρώμα έφερε κι αυτό ίχνη αίματος, όπως και το πάτωμα και οι τοίχοι.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο στρατός, η εσωτερική ασφάλεια και η αστυνομία του Ισραήλ ανέφεραν πως «εξουδετέρωσαν» από κοινού τον Μοχάμαντ Τζαλάμνε, έναν «τρομοκράτη της Χαμάς», καθώς και «άλλους δύο τρομοκράτες», τους Μπάσελ και Αϊμάν Γαζάουι.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι ο Τζαλάμνε ήταν μέλος της. Επίσης ο Ισλαμικός Τζιχάντ, ένα άλλο ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, ανακοίνωσε πως οι αδελφοί Γαζάουι ήταν μέλη του. Οι κηδείες αυτών των τελευταίων τελέσθηκαν αργά σήμερα το πρωί.

«Μια ομάδα μελών των δυνάμεων κατοχής ντυμένων με πολιτικά εισήλθε και δολοφόνησε» τους τρεις άνδρες με όπλα με σιγαστήρες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δρ. Νάτζι Ναζάλ, ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου.

«Η επιχείρηση έλαβε χώρα στην υπηρεσία αποκατάστασης του τρίτου ορόφου, όπου νοσηλευόταν από τις 25 Οκτωβρίου ο Μπάσελ Γαζάουι», πρόσθεσε ο γιατρός, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας δεν μπορούσε «να κινηθεί πλέον καθόλου».

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσιοποιήθηκε από τις παλαιστινιακές αρχές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δώδεκα άνδρες και γυναίκες που φέρουν πολεμικά όπλα και είναι μεταμφιεσμένοι σε ιατρικό προσωπικό ή φορούν πολιτικά, εισέρχονται στις 05:43 σε μια μονάδα νοσηλείας και ακινητοποιεί προτείνοντας τα όπλα τους παρόντες.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε μέσω της X «στυγερούς» φόνους που συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας υπογράμμισε από την πλευρά του σε ανακοίνωσή του πως τα νοσοκομειακά ιδρύματα προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο.

Το υπουργείο «καλεί επειγόντως τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τους διεθνείς θεσμούς και τις οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου να βάλουν τέλος στα εγκλήματα που διαπράττονται καθημερινά από την (ισραηλινή) κατοχή εναντίον του λαού μας και των κέντρων υγείας μας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισραηλινών δυνάμεων, ο Τζαλάμνε «διατηρούσε επαφές με κέντρα διοίκησης της Χαμάς στο εξωτερικό και είχε τραυματισθεί ενώ επιχειρούσε να πραγματοποιήσει επίθεση με παγιδευμένο όχημα» πριν από καιρό.

Φέρεται επίσης να «μετέφερε όπλα και πυρομαχικά σε τρομοκράτες για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις» και «σχεδίασε μια επιδρομή εμπνευσμένη από τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου».

Την ημέρα εκείνη, κομάντος της Χαμάς εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους από την ισραηλινή πλευρά, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου από τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

«Ο Τζαλάμνε προγραμμάτιζε να πραγματοποιήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια επίθεση και χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο για να κρυφτεί», υποστήριξαν οι ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «μεγάλος αριθμός» Παλαιστινίων που καταζητούνται από το Ισραήλ χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία «ως βάσεις για να σχεδιάζουν τρομοκρατικές δραστηριότητες και να πραγματοποιούν επιθέσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

