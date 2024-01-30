DW: Το μανιφέστο του AKP για τις δημοτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Ερντογάν

Στο συνεδριακό κέντρο της έδρας του ΑΚΡ στην Κωνσταντινούπολη, περιστοιχισμένος από τα στελέχη του κόμματος του και έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του Εμινέ, ο πρόεδρος Ερντογάν, ανακοίνωσε υπό τις συνεχείς επευφημίες του φιλικού ακροατηρίου του, το φιλόδοξο μανιφέστο του κόμματός του για τις κρίσιμες τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου.

«Στις δημοκρατίες σε κάθε είδους εκλογική διαδικασία οι άνθρωποι που επιλέγουν εκείνους που θα κυβερνήσουν τη χώρα τους ή τις πόλεις τους ζητούν λογοδοσία και κάθε εκλογή είναι το σημείο εκκίνησης μιας νέας εποχής, Οι εκλογές είναι η πιο αξιόπιστη νομιμοποίηση των κυβερνήσεων είτε πρόκειται για γενικές εκλογές είτε για τοπικές εκλογές. Η 31η Μαρτίου, ας γίνει ημέρα δημοκρατίας, είπε, ανακοινώνοντας το σύνθημα των τοπικών εκλογών «πραγματική δημοτική αυτοδιοίκηση για τον Αιώνα της Τουρκίας».

Οκτώ ενότητες περιλαμβάνει το μανιφέστο του ΑΚΡ. Οι κεντρικές του έννοιες είναι συμμετοχή, διαφάνεια και υπευθυνότητα. Το κείμενο αναφέρεται σε ανθεκτικές πόλεις και στα μέτρα για την προετοιμασία των πόλεων για φυσικές καταστροφές, στη σημασία του αστικού μετασχηματισμού, στις σχέσεις πόλης και περιβάλλοντος, στα μέτρα για πόλεις βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον. Και για πόλεις που παράγουν πολιτισμό. Ο πρόεδρος Ερντογάν θα πάρει όλο το έργο των τοπικών εκλογών πάνω του. Το Φεβρουάριο θα οργώσει τη χώρα προωθώντας τους υποψηφίους του, όπως έκανε και στις εκλογές του Μαΐου. Οι προβλέψεις λένε ότι για άλλη μια φορά, πολλοί από του υποψηφίους πιθανότατα θα νικήσουν με ερωτηματικό στην Κων/πολη, την Άγκυρα και την Σμύρνη.

Αριάνα Φερεντίνου, Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.