Βραζιλία: Παραδόθηκε στην αστυνομία ένοπλος που κρατούσε ομήρους σε λεωφορείο

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με τους 17 ομήρους που κρατούσε ένοπλος σε λεωφορείο στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας: έπειτα από περίπου τρεις ώρες, ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία.

«Παραδόθηκε, συνελήφθη, όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν και είναι ασφαλείς», ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο Μάρκο Αντράντε, επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, που είχαν περικυκλώσει τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων.

Οι επιβάτες που κρατούσε ομήρους ο ένοπλος, ανάμεσά τους παιδιά και ηλικιωμένοι, είναι σώοι και αβλαβείς. Ωστόσο, δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν νωρίτερα από τον δράστη, «έξω από το λεωφορείο». 34χρονος, ο οποίος δέχθηκε τρεις σφαίρες στον θώρακα και στην κοιλιακή χώρα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – υποβλήθηκε σε εσπευσμένη χειρουργική επέμβαση. Ο δεύτερος τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Ζανέιρο, ο Κλαούντιο Κάστρο, έδωσε συγχαρητήρια στις δυνάμεις ασφαλείας για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την κρίση. «Υποδειγματική δράση από τις δυνάμεις ασφαλείς του Ρίο ντε Ζανέιρο», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η ομηρία ξεκίνησε περί τις 15:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος) σε κεντρικό σταθμό του Ρίο από όπου αναχωρούν λεωφορεία με προορισμό άλλες πολιτείες της Βραζιλίας. Το όχημα παρέμεινε ακινητοποιημένο στον σταθμό και η περιοχή αποκλείστηκε από άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Η αστυνομική επιχείρηση μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση από τηλεοπτικά δίκτυα. Το κανάλι GloboNews έδειξε εικόνες απελευθερωθέντων ομήρων που έβγαιναν τρομοκρατημένοι από το λεωφορείο, συμπεριλαμβανομένης νεαρής μητέρας που κρατούσε στην αγκαλιά το μωρό της.

Σε άλλο στιγμιότυπο, διακρίνεται ο δράστης να οδηγείται σε βαν της αστυνομίας.

Το κίνητρο παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

