Μεσανατολικό: Ένας 12χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά σε προσφυγικό καταυλισμό

Ένας 12χρονος Παλαιστίνιος τραυματίστηκε θανάσιμα απόψε από ισραηλινά πυρά στη διάρκεια επεισοδίων σε προσφυγικό καταυλισμό της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Ο Ράμι Χαμντάν αλ Χαλούλι πυροβολήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στον καταυλισμό Σουαφάτ και άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, το απόγευμα ξέσπασαν επεισόδια στον καταυλισμό Σουαφάτ, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας δέχθηκαν επιθέσεις με μολότοφ και πυροτεχνήματα. «Κατά τη διάρκεια των ταραχών, ένας αστυνομικός πυροβόλησε ύποπτο που απειλούσε τις δυνάμεις της τάξης εκτοξεύοντας πυροτεχνήματα προς το μέρος τους», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. «Ο ύποπτος συνελήφθη και διακομίστηκε σε νοσοκομείο», αλλά υπέκυψε στα τραύματά του, συμπληρώνει η αστυνομία.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τον πυροβολισμό που δέχθηκε ο νεαρός Παλαιστίνιος είδε το φως της δημοσιότητας μέσω κοινωνικών δικτύων.

Ο προσφυγικός καταυλισμός Σουαφάτ, στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, αποτελεί συχνά πεδίο αιματηρών συγκρούσεων. Ο 12χρονος Παλαιστίνιος ήταν το πρώτο θύμα σε συγκρούσεις στην Ιερουσαλήμ από την έναρξη του Ραμαζανιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

