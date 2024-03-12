Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εγκρίνει την πώληση πυραύλων στην Πολωνία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν σήμερα την πώληση προηγμένων πυραύλων στην Πολωνία έναντι 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα συμβόλαιο που ανακοινώθηκε λίγο πριν από τη συνάντηση του πρόέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στον Λευκό Οίκο.

Η σύμβαση, η οποία κοινοποιήθηκε στο Κογκρέσο όπως απαιτεί η αμερικανική νομοθεσία, προβλέπει την πώληση έως και 128 πυραύλων εδάφους-αέρος μεγάλου βεληνεκούς αντί 1,77 δισεκατομμυρίων και πυραύλων αέρος-αέρος μεσαίου βεληνεκούς έναντι 1,69 δισεκατομμυρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε επίσης την πιθανή πώληση στην Πολωνία πυραύλων Sidewinder έναντι περίπου 219,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Πηγή: skai.gr

