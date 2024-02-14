Βόρεια Μακεδονία: Προκηρύχθηκαν οι προεδρικές και οι βουλευτικές εκλογές

Ο πρόεδρος της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας, Γιόβαν Μίτρεφσκι προκήρυξε το απόγευμα τη διεξαγωγή τόσο των προεδρικών όσο και των βουλευτικών εκλογών στη χώρα.

Όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα προκηρύσσονται από τον εκάστοτε πρόεδρο της Βουλής.

Σύμφωνα με το διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου. Σε περίπτωση που κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει ποσοστό άνω του 50% (κάτι που θεωρείται σχεδόν βέβαιο) τότε θα υπάρξει δεύτερος γύρος στις 8 Μαΐου, ο οποίος θα συμπέσει με τις βουλευτικές εκλογές.

Τα μεγαλύτερα κόμματα δεν έχουν ορίσει ακόμη τους υποψηφίους τους στις προεδρικές εκλογές. Μόνο το εθνικιστικό, φιλορωσικό κόμμα «Αριστερά» ανακοίνωσε ότι η υποψήφια του στις προεδρικές εκλογές θα είναι η καθηγήτρια πανεπιστημίου, Μπιλιάνα Βάνκοφσκα.

Η θητεία του απερχόμενου προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πεντάροφσκι (προέρχεται από το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα -SDSM-) λήγει στις 12 Μαϊου.

Όσον αφορά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, το δεξιό αντιπολιτευόμενο VMRO-DPMNE, του οποίου ηγείται ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι προηγείται, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις,και μάλιστα με μεγάλη διαφορά του κυβερνώντος SDSM του οποίου ηγείται ο μέχρι πρότινος πρωθυπουργός Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι.

Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα τον Ιούλιο του 2020 είχε επικρατήσει οριακά το SDSM, του οποίου ηγείτο τότε ο Ζόραν Ζάεφ.

Στις 28 Ιανουαρίου 2024 ορίστηκε στη Βόρεια Μακεδονία υπηρεσιακή κυβέρνηση (βάσει της σχετικής εκλογικής νομοθεσίας), η οποία θα οδηγήσει τη χώρα μέχρι τις εκλογές. Επικεφαλής της κυβέρνησης αυτής ορίστηκε ο προερχόμενος από το αλβανικό κόμμα DUI, Ταλάτ Τζαφέρι, ο οποίος με τον τρόπο αυτό έγινε ο πρώτος Αλβανός πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.