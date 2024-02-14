Θρίλερ στις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τέρνερ, απηύθυνε μια αινιγματική έκκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αποχαρακτηρίσει πληροφορίες σχετικά με μια «σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια» ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι ΗΠΑ.



Το μέλος της επιτροπής Τζιμ Χάιμς ωστόσο, προειδοποίησε ότι το θέμα δεν ήταν εξαιρετικά επείγον και ότι «οι άνθρωποι δεν πρέπει να πανικοβάλλονται».



«Σήμερα, η Μόνιμη Αρμόδια Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής έθεσε στη διάθεση όλων των μελών του Κογκρέσου πληροφορίες σχετικά με μια σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια», ανέφερε ο Τέρνερ στη δήλωσή του.

Μάικ Τέρνερ/ AP



«Ζητώ από τον πρόεδρο Μπάιντεν να αποχαρακτηρίσει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν την απειλή, ώστε το Κογκρέσο, η κυβέρνηση και οι σύμμαχοί μας να μπορούν να συζητήσουν ανοιχτά τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής».



Αργά την Τρίτη, ο Τέρνερ έστειλε μια επιστολή προς τους συναδέλφους του στην οποία σημείωνε ότι η επιτροπή είχε ψηφίσει να παράσχει πληροφορίες σχετικά με «ένα επείγον ζήτημα σχετικά με μια αποσταθεροποιητική ξένη στρατιωτική ικανότητα που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής του Κογκρέσου».



Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε «έκπληκτος» που ο Τέρνερ προσπάθησε να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες ενόσω ο Λευκός Οίκος προγραμμάτιζε ενημέρωση με τoυς οχτώ επικεφαλής του Κογκρέσου, αρμόδιους για απόρρητες πληροφορίες.

Δείτε την ανακοίνωση του Τέρνερ:

"Η υπόθεση αφορά τη Ρωσία"

Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, και ένας Αμερικανός αξιωματούχος, είπαν στο αμερικανικό δίκτυο CNN ότι η απειλή σχετίζεται με τη Ρωσία.



Πολλές πηγές εξοικειωμένες με ζητήματα πληροφοριών χαρακτήρισαν τις πληροφορίες ως «πολύ ευαίσθητες».



Μία από τις πηγές που έχει εικόνα των στοιχείων επιβεβαίωσε ότι «είναι, στην πραγματικότητα, μια άκρως ανησυχητική και αποσταθεροποιητική» ρωσική ικανότητα «για την οποία ενημερωθήκαμε πρόσφατα».



