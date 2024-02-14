Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα Tετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την απόλυτη αντίθεση της χώρας του έναντι οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στην περιοχή της Ράφα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Εμανουέλ Μακρόν αφού επανέλαβε την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τον ισραηλινό λαό μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και τρεις Γάλλοι, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Γαλλία.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι επείγει η εξεύρεση μίας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός η οποία θα εγγυάται την προστασία του άμαχου πληθυσμού και τη μαζική παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Από ανθρωπιστική άποψη η κατάσταση είναι ανυπόφορη και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ πρέπει να σταματήσουν είπε, σύμφωνα με το Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος στον Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος Μακρόν τόνισε επίσης ότι η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην περιοχή της Ράφα θα έχει ως αποτέλεσμα νέες μετακινήσεις πληθυσμών κάτι που αντίκειται στο διεθνές Δίκαιο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Ως προς την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας η γαλλική πλευρά θεωρεί αναγκαίο το άνοιγμα του αεροδρομίου του Ασντόντ καθώς και ενός επιγείου διαδρόμου μέσω της Ιορδανίας. Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε επίσης το Ισραήλ να αποφύγει την υιοθέτηση οποιουδήποτε μέτρου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της κρίσης στην Ιερουσαλήμ και στην Ιορδανία, ενώ καταδίκασε επίσης την πολιτική εποικισμών του Ισραήλ και τις πράξεις βίας κάποιον εποίκων σε βάρος Παλαιστινίων πολιτών. Ο πρόεδρος Μακρόν επανέλαβε ότι η μόνη ειρηνική λύση που μπορεί να υπάρξει στην περιοχή είναι η δημιουργία δύο κρατών και ότι η Γαλλία ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα αναλάβει τις ευθύνες της και θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε τέλος την ανάγκη να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση της κρίσης στο Λίβανο και στην Ερυθρά Θάλασσα και τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

