Παραιτήθηκε σήμερα από πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, ο Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι. Αυτό σημαίνει ότι και όλη η κυβέρνηση είναι υπό παραίτηση έως την εκλογή της υπηρεσιακής κυβέρνησης την προσεχή Κυριακή, 28 Ιανουαρίου.

Ο Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι είχε οριστεί πρωθυπουργός της χώρας τον Ιανουάριο του 2022, αντικαθιστώντας τον Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός τότε, λόγω της δεινής ήττας του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) στις δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2021.

Η παραίτηση του Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι προκύπτει από την εκλογική νομοθεσία της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία, 100 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών σχηματίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα μέχρι τις βουλευτικές εκλογές.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία θα διεξαχθούν στις 8 Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι την Κυριακή 28 Ιανουαρίου θα σχηματιστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή της χώρας.

Βάσει μίας πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των συγκυβερνώντων κομμάτων «Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» (SDSM) της οποίας ηγείται ο Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι και του αλβανικού DUI του οποίου ηγείται ο Αλί Αχμέτι, επικεφαλής αυτής της υπηρεσιακής κυβέρνησης θα οριστεί πρόσωπο που θα υποδειχθεί από το αλβανικό κόμμα και για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, από το 1991 που απέκτησε την ανεξαρτησία της, η χώρα θα έχει Αλβανό πρωθυπουργό, έστω και για 100 ημέρες.

Το DUI πρότεινε για υπηρεσιακό πρωθυπουργό τον νυν πρόεδρο της Βουλής και υψηλόβαθμο στέλεχος του αλβανικού αυτού κόμματος, Ταλάτ Τζαφέρι.

Ο 62χρονος Ταλάτ Τζαφέρι είναι πρόεδρος της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας από το 2017, ενώ την περίοδο 2013-2014 είχε διατελέσει υπουργός 'Αμυνας στην συγκυβέρνηση VMRO-DPMNE-DUI, πρωθυπουργός της οποίας ήταν ο Νίκολα Γκρούεφσκι. Νέος πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα οριστεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του SDSM, Γιόβαν Μίτρεφσκι.

Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση συμμετέχει και η αντιπολίτευση με δύο υπουργούς από τις τάξεις της (Εσωτερικών και Εργασίας). Οι υπουργοί αυτοί θα υποδειχτούν από το μεγαλύτερο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το δεξιό VMRO-DPMNE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

