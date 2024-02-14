Λευκός Οίκος: Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ένα «σκέτο ναι» για το αν υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια

Θρίλερ που αφορά την εθνική ασφάλεια, χωρίς ονόματα και πληροφορίες, στις ΗΠΑ, με την αμερικανική κυβέρνηση να εμφανίζεται αμήχανη.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε «έκπληκτος» που ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τέρνερ, επέλεξε να δημοσιοποίησε θέμα που αφορά την εθνική ασφάλεια ενώ ο Λευκός Οίκος προγραμμάτιζε ενημέρωση με τoυς οχτώ επικεφαλής του Κογκρέσου, αρμόδιους για θέματα εθνικής ασφαλείας.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων απηύθυνε μια αινιγματική έκκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αποχαρακτηρίσει πληροφορίες σχετικά με μια «σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια» ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι ΗΠΑ.



Ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να πει στους Αμερικανούς ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σχετικά με την άγνωστη απειλή για την εθνική ασφάλεια: «Αυτή η ερώτηση είναι αδύνατο να απαντηθεί με ένα σκέτο ναι» δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

«Δεν είμαι σε θέση να πω οτιδήποτε παραπάνω σήμερα» ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

"Η υπόθεση αφορά τη Ρωσία"

Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, και ένας Αμερικανός αξιωματούχος, είπαν στο αμερικανικό δίκτυο CNN ότι η απειλή σχετίζεται με τη Ρωσία.



Πολλές πηγές εξοικειωμένες με ζητήματα πληροφοριών χαρακτήρισαν τις πληροφορίες ως «πολύ ευαίσθητες».



Μία από τις πηγές που έχει εικόνα των στοιχείων επιβεβαίωσε ότι «είναι, στην πραγματικότητα, μια άκρως ανησυχητική και αποσταθεροποιητική» ρωσική ικανότητα «για την οποία ενημερωθήκαμε πρόσφατα».

Πηγή: skai.gr

