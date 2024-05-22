Ο αρχηγός του απερχόμενου κυβερνώντος «Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος» (SDSM) Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι υπέβαλε το απόγευμα την παραίτησή του από τη θέση αυτή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη δεινή ήττα του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία, στις 8 Μαΐου.

Ο Κοβάτσεφσκι, στην επιστολή παραίτησής του προς τα μέλη των κομματικών οργάνων ζητά ακόμη τη σύγκλιση έκτακτου συνεδρίου του SDSM και τη διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου του κόμματος.

Το SDSM στις βουλευτικές εκλογές της 8ης Μαΐου ήρθε τρίτο σε έδρες, εξασφαλίζοντας μόλις 18 εκ των 120 εδρών της Βουλής, έναντι 58 που εξασφάλισε το αντιπολιτευόμενο VMRO-DPMNE και 19 που κατέλαβε το συγκυβερνών απερχόμενο αλβανικό κόμμα, DUI.

Ακόμη, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη ταυτόχρονα με τις βουλευτικές εκλογές, ο υποψήφιος του SDSM και μέχρι πρότινος πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πεντάροφσκι, ηττήθηκε καθαρά από την υποψήφια του VMRO-DPMNE και νέα πρόεδρο της χώρας, Γκορντάνα Σιλάνοφσκα.

Ο Κοβάτσεφσκι διετέλεσε πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και αρχηγός του SDSM από τις αρχές του 2022 έως τις αρχές του 2024, αντικαθιστώντας στα δύο αυτά αξιώματα τον Ζόραν Ζάεφ.

Πηγή: skai.gr

