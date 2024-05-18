Επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές σε επτά εκλογικά τμήματα της Βόρειας Μακεδονίας θα διεξαχθούν την Τετάρτη 22 Μαΐου αποφάσισε το εκλογοδικείο της χώρας, λόγω παρατυπιών που σημειώθηκαν σε αυτά στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα στις 8 Μαΐου.

Εικάζεται ότι από τις επαναληπτικές αυτές εκλογές μπορεί να προκύψει αλλαγή σε δύο έδρες, εις βάρος του μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος, DUI.

O αρχηγός του DUI, Αλί Αχμέτι κατηγόρησε σήμερα το VMRO-DPMNE και το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) ότι υποκινούν τις επαναληπτικές αυτές εκλογές με σκοπό να εμποδίσουν την κυριαρχία του DUI ως δεύτερης μεγαλύτερης πολιτικής παράταξης στη Βόρεια Μακεδονία και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει αντίκτυπο στις διεθνοτικές σχέσεις στη χώρα.

«Αυτό (σ.σ. η επανάληψη των εκλογών) γίνεται από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα μακεδονικής εθνικότητας, των οποίων οι πολιτικές, δυστυχώς, φοβόμαστε ότι θα έχουν αντίκτυπο στις διεθνοτικές σχέσεις, κάτι που δεν επιθυμούμε» σημείωσε ο Αλί Αχμέτι.

Στις βουλευτικές εκλογές στις 8 Μαΐου πρώτο ήρθε το VMRO-DPMNE καταλαμβάνοντας 58 εκ των 120 εδρών της Βουλής. Δεύτερο με 19 έδρες ήρθε το DUI, ενώ μόλις τρίτο, με 18 έδρες ήρθε το SDSM.

O συνασπισμός τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων με την επωνυμία «Αξίζει» αναδείχτηκε τέταρτος με 13 έδρες, ενώ από έξι έδρες εξασφάλισαν το εθνικιστικό, φιλορωσικό κόμμα «Αριστερά» και το νεοσύστατο κόμμα «Ξέρω» του δημάρχου του Κουμάνοβο, Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι.

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες διαπραγματεύσεις με τον αλβανικό συνασπισμό «Αξίζει» για τον σχηματισμό κυβέρνησης, κάτι που προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις του DUI, το οποίο υποστηρίζει ότι ως πρώτο, μεταξύ των αλβανικών κομμάτων, πρέπει αυτό να συμμετέχει στη νέα κυβέρνηση και όχι ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός. Σε όλες τις κυβερνήσεις της Βόρειας Μακεδονίας συμμετέχει πάντοτε ένα αλβανικό κόμμα, μεταξύ άλλων και για τη διατήρηση των εύθραυστων διεθνοτικών ισορροπιών στη χώρα. Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της χώρας.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το DUI, το οποίο τα τελευταία 20 χρόνια συμμετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις συνασπισμού της χώρας.

Η νέα Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας πρέπει να συγκροτηθεί σε Σώμα το αργότερο 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, δηλ. μέχρι τις 11 Ιουνίου (λόγω της επαναληπτικής ψηφοφορίας στις 22 Μαΐου). Ακολούθως, σε διάστημα 10 ημερών η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα θα επιδώσει την εντολή σχηματισμού στον αρχηγό του κόμματος που ήρθε πρώτο στις εκλογές (στον πρόεδρο του VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι), ο οποίος θα έχει 20 ημέρες στη διάθεσή του προκειμένου να καταθέσει στη Βουλή το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Πηγή: skai.gr

