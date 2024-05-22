Μέχρι τον τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα βιβλικά παλαιστινιακά εδάφη της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Οχθης που σήμερα ανήκουν στο έδαφος του Ισραήλ βρισκόταν υπό Βρετανική Εντολή - μια γεωπολιτική οντότητα που δημιουργήθηκε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1920 και τερματίστηκε το 1948 με την ίδρυση του Ισραήλ.

Η «Παλαιστίνη» καθιερώθηκε επίσημα ως ανεξάρτητο έδαφος από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τις ακτές της Μεσογείου μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν δημιουργήθηκε ως κράτος κατ΄ εντολή και παραχωρήθηκε υπό την προστασία των Άγγλων.

Το 1947, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν ένα σχέδιο διχοτόμησης για την υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνη, που πρότεινε τη δημιουργία δύο κρατών, ενός αραβικού και ενός εβραϊκού, ενώ η Ιερουσαλήμ θα αποτελούσε ξεχωριστό κράτος υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ.

Η Παλαιστίνη το 1947

Αυτό το σχέδιο διχοτόμησης έγινε αποδεκτό από τους εκπροσώπους των Εβραίων αλλά απορρίφθηκε από τους εκπροσώπους των Αράβων, οπότε στην περιοχή ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος[] και το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε.

Την επομένη της ίδρυσης του Κράτους του Ισραήλ στις 14 Μαΐου 1948, γειτονικές αραβικές χώρες εισέβαλαν στην επικράτεια της Παλαιστίνης και έτσι ξεκίνησε ο Πρώτος Αραβοϊσραηλινός πόλεμος με στόχο τη δημιουργία μιας αραβικής Παλαιστίνης.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτεμβρίου 1948 ιδρύθηκε η Πανπαλαιστινιακή Κυβέρνηση από τον Αραβικό Σύνδεσμο, η οποία ορίστηκε να κυβερνήσει το «Προτεκτοράτο της Παλαιστίνης», επικράτεια η οποία κάλυπτε την κατεχόμενη τότε από την Αίγυπτο Λωρίδα της Γάζας.

Έπειτα από το τέλος του πολέμου 10 Μαρτίου 1949, το προηγούμενο έδαφος της Βρετανικής Εντολής έχει καταλήξει ως εξής:

- Το μεγαλύτερο τμήμα 78% έχει καταληφθεί από το Ισραήλ.

- Η λεγόμενη Δυτική Όχθη είναι προσαρτημένη στην Ιορδανία

- Η λεγόμενη Λωρίδα της Γάζας να τίθεται υπό τον έλεγχο και τη Διοίκηση της Αιγύπτου, επί βασιλείας Φαρούκ.

Η Παλαιστίνη το 1949

Σύντομα η αραβική Πανπαλαιστινιακή Κυβέρνηση αναγνωρίστηκε από κάθε αραβικό κράτος της εποχής, εκτός από την Ιορδανία, η οποία είχε προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Μάλιστα και η σημερινή Ανατολική Ιερουσαλήμ έως το 1967 ήταν υπό ιορδανικό έλεγχο.

Ετσι, αν και η δικαιοδοσία της Πανπαλαιστινιακής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διακηρύξεις τις εποχής, περιλάμβανε όλη την επικράτεια της πρώην βρετανικής εντολής, η πραγματική δικαιοδοσία της περιοριζόταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος των 6 ημερών που άλλαξε τα δεδομένα στην Παλαιστίνη

Στις αρχές του 1967, έπειτα από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, που ακολούθησε τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1956, οι αψιμαχίες ξανάρχισαν στα σύνορα του Ισραήλ και των γειτονικών του αραβικών κρατών με αποτέλεσμα να ξεσπάσει «πόλεμος - αστραπή» μεταξύ του Ισραήλ και των Αράβων γειτόνων του, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τη Συρία.

Κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών τον Ιούνιο του 1967, το Ισραήλ κατέλαβε τη Λωρίδα της Γάζας, τη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο, τη Δυτική Όχθη , την Ανατολική Ιερουσαλήμ υπό ιορδανικό έλεγχο και τα Υψίπεδα του Γκολάν που τότε ανήκαν στη Συρία.

Το 1979, μέσω των Συμφωνιών του Καμπ Ντέιβιντ, η Αίγυπτος αποχώρησε από οποιαδήποτε αξίωση της στη Λωρίδα της Γάζας και τον Ιούλιο του 1988, η Ιορδανία παραιτήθηκε των αξιώσεων της στη Δυτική Όχθη.

Τον Νοέμβριο του 1988, ο Γιάσερ Αραφάτ διακήρυξε την ανεξαρτησία των παλαιστινιακών εδαφών - της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ και τον Μάιο του 1994 ιδρύθηκε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Η διακήρυξη αναγνωρίστηκε από πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, αλλά και της Σοβιετικής Ένωσης.

Στην παλαιστινιακή Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, το Κράτος της Παλαιστίνης περιγράφεται ότι βρίσκεται πάνω σε «παλαιστινιακό έδαφος», χωρίς να διευκρινίζεται τι είναι αυτό το Παλαιστινιακό έδαφος.

Επειδή αυτό το παλαιστινιακό έδαφος δεν αναγνωρίζεται, ορισμένες από τις χώρες που αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης από το 1988 και έπειτα αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη με βάση τα «σύνορα του 1967», αναγνωρίζοντας έτσι ως έδαφος της Παλαιστίνης μόνο τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας και όχι ολόκληρη την Παλαιστίνη με το Ισραήλ.

Το Κράτος της Παλαιστίνης έχει αναγνωριστεί από 138 από τα 193 μέλη του ΟΗΕ και από το 2012 έχει την ιδιότητα του κράτους παρατηρητή μη μέλους στα Ηνωμένα Έθνη.

Χάρτης της διεθνούς αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης

Η Παλαιστίνη είναι μέλος του Αραβικού Συνδέσμου, του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, της Ὃμάδας των 77, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και της Ουνέσκο, της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

