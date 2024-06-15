Όσο περισσότερο μας μαθαίνει ο κόσμος τόσο περισσότερο μας εμπιστεύεται. Τώρα που θα έχουμε την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε μέσα στο ευρωκοινοβούλιο επάξια και με υπερηφάνεια, τους Έλληνες που μας εμπιστεύτηκαν και μας τίμησαν με την ψήφο τους, τόσο περισσότερο θα μας μαθαίνουν και θα μας εμπιστεύονται και στο μέλλον. Είναι η αρχή μίας πολύ μεγάλης πορείας για τη «Φωνή Λογικής» ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Δημήτρη Οικονόμου η νεοεκλεγείσα ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κόμματος «Φωνή Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Δεν αποδέχομαι για τον εαυτό μου τον όρο «ακροδεξιά». Θεωρώ ότι είναι μία ταμπέλα την οποία βάζουν όσοι δεν θέλουν να υποστηρίξουν τα λογικά σε όσους θεωρούν ότι πρέπει κάτι επιτέλους να αλλάξει. Ούτε η Λεπέν ούτε η Μελόνι είναι ακροδεξιά. Ακροδεξιά δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα», τόνισε η κ. Λατινοπούλου.

«Τα επιτελεία μας είναι σε συζητήσεις. Το σίγουρο είναι ότι θα συνεργαστούμε με γυναίκα. Θα συνεργαστούμε είτε με τη Λεπέν είτε με τη Μελόνι, θα δείξει», πρόσθεσε

Η κ. Λατινοπούλου τόνισε ότι «η ΝΔ δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ήμουν κάποτε», τονίζοντας ότι «έχει κάνει κεντροαριστερή στροφή».

«Η ΝΔ δεν έλαβε το μήνυμα των ευρωεκλογών. Προχώρησε σε έναν ανασχηματισμό, ο οποίος κλίνεται ξεκάθαρα από αριστερά. Η πασοκοποίηση συνεχίζεται κανονικότατα. Συνεχίζει και δίνει θέσεις σε ανθρώπους που προέρχονται από άλλες θέσεις», επισήμανε η κ. Λατινοπούλου.

Πηγή: skai.gr

