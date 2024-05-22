Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, αλλά μέσω διμερών διαπραγματεύσεων Παλαιστινίων - Ισραήλ, επανέλαβε το απόγευμα της Τετάρτης ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν πιστεύει ότι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι η καλύτερη οδός για (την ίδρυση) παλαιστινιακού κράτος» ανέφερε.



«Κάθε χώρα δικαιούται να πάρει τις δικές της αποφάσεις για την αναγνώριση της Παλαιστίνης» σημείωσε πάντως.



«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο καλύτερος τρόπος για μακροπρόθεσμη σταθερότητα» τόνισε ο Τζέικ Σάλιβαν.



Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για τα σχέδια του Ισραήλ για «ελαχιστοποίηση» των βλαβών μεταξύ του άμαχου πληθυσμού στη Ράφα κατά την επίσκεψή του το Σαββατοκύριακο στην περιοχή.



«Οι ΗΠΑ βλέπουν στοχευμένες, περιορισμένες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα» ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Οι ΗΠΑ θα παρακολουθούν την επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα» πρόσθεσε.



Ο Αμερικανός αξιωματούχος επισήμανε ακόμα τη διαφωνία της Ουάσινγκτον με την ισραηλινή παρακράτηση κεφαλαίων που προορίζονται για τη Δυτική Όχθη.

Νωρίτερα, σήμερα, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοίνωσαν σχέδιο για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις 28 Μαΐου.

Η Ιρλανδία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις, προσθέτοντας ότι αναμένει πως και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν την Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Νορβηγία και θα κάνουν το ίδιο βήμα τις επόμενες εβδομάδες.

«Σήμερα η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοινώνουν ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης» δήλωσε ο Χάρις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο «για ιστορική ημέρα, σημαντική για την Ιρλανδία και την Παλαιστίνη».

Η συντονισμένη πρωτοβουλία Ιρλανδίας, Ισπανίας και Νορβηγίας να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος ισοδυναμεί με «επιβράβευση της τρομοκρατίας», υποστήριξε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καταδικάζοντας την απόφαση αυτή.

Πηγή: skai.gr

