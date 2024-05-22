Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ προκήρυξε εθνικές εκλογές την Τετάρτη, ορίζοντας την 4η Ιουλίου ως ημερομηνία προσφυγής στις κάλπες με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι οι Συντηρητικοί, μετά από 14 χρόνια στην εξουσία, θα χάσουν από το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα.

«Τώρα είναι η στιγμή για τη Βρετανία να επιλέξει το μέλλον της», είπε, απαριθμώντας μία σειρά από κυβερνητικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του συστήματος άδειας που βοήθησε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την πανδημία του COVID-19.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σουνάκ οδηγείται στην εκλογική αναμέτρηση ενώ οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πίσω από το Εργατικό Κόμμα. Παράλληλα είναι απομονωμένος από στελέχη του κόμματός του, εξαρτώμενος ολοένα και περισσότερο από μια μικρή ομάδα συμβούλων για να τον καθοδηγήσουν σε μια δύσκολη εκστρατεία.

Ωστόσο, φαίνεται να εκτιμά ότι το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι ευνοϊκό για τη διεξαγωγή εκλογών και τη διεκδίκηση νέας θητείας λόγω των οικονομικών πλεονεκτημάτων, καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί και η οικονομία αναπτύσσεται με τους ταχύτερους ρυθμούς τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο πρώην τραπεζίτης και υπουργός Οικονομικών ανέλαβε τα καθήκοντά του λιγότερο από δύο χρόνια πριν και από τότε αγωνίζεται να καθορίσει το πολιτικό στίγμα του, θεωρώντας ότι οι επιτυχίες του δεν έχουν εκτιμηθεί.

Και τα δύο κόμματα έχουν ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία, έχοντας καθορίσει την ατζέντα τους στους δύο σημαντικούς τομείς, την οικονομία και την άμυνα.

Ο Σουνάκ και η κυβέρνησή του κατηγορούν τους Εργατικούς ότι θα αυξήσουν τους φόρους εάν κερδίσουν τις εκλογές ενώ υποστηρίζουν και ότι δεν αποτελούν ασφαλή επιλογή για τη Βρετανία σε έναν όλο και πιο επικίνδυνο κόσμο.

Οι Εργατικοί αντεπιτίθενται, κατηγορώντας την κυβέρνηση για 14 χρόνια οικονομικής κακοδιαχείρισης, που χειροτέρεψε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, για μια σειρά χαοτικών διοικήσεων που απέτυχαν να δώσουν τη σταθερότητα που οι επιχειρήσεις χρειάζονται για να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη.

Εάν οι Εργατικοί κερδίσουν τις εκλογές, η Βρετανία, που κάποτε φημιζόταν για την πολιτική σταθερότητά της, θα έχει έξι πρωθυπουργούς σε οκτώ χρόνια για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1830.

Οι Εργατικοί δηλώνουν έτοιμοι

Οι Εργατικοί δήλωσαν πριν από την ανακοίνωση ότι ήταν περισσότερο από ποτέ έτοιμοι για εκλογές.

"Είμαστε απόλυτα έτοιμοι να πάμε σε εκλογές όποτε ο πρωθυπουργός τις προκηρύξει. Έχουμε έτοιμη μια πλήρως οργανωμένη και επιχειρησιακή εκστρατεία και πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται γενικές εκλογές", είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ηγέτη των Εργατικών Στάρμερ.

Ο Στάρμερ ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία του κόμματός του την περασμένη εβδομάδα δεσμευόμενος να «ανοικοδομήσει τη Βρετανία», παρουσιάζοντας τα πρώτα βήματα που θα κάνουν εάν οι Εργατικοί σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση.

Οι Εργατικοί προηγούνται περίπου 20 μονάδες από τους Συντηρητικούς του Σουνάκ στις δημοσκοπήσεις, αλλά ορισμένα στελέχη του κόμματος ανησυχούν ότι το πλεονέκτημά τους δεν είναι τόσο σταθερά όσο φαίνονται, φοβούμενοι ότι πολλοί ψηφοφόροι παραμένουν αναποφάσιστοι.

Ο Σουνάκ ενδεχομένως να στοχεύει να εκμεταλλευτεί αυτή την αβεβαιότητα, αλλά και το γεγονός ότι το Εργατικό Κόμμα δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την επιλογή όλων των υποψηφίων βουλευτών.

Ο Σουνάκ ίσως να ελπίζει επίσης ότι κάποια οικονομικά κέρδη και οι πρώτες πτήσεις, μετά την ψήφιση του νόμου για τη μετανάστευση για την αποστολή παράνομων αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα, θα μπορούσαν επίσης να ενισχύσουν τα ποσοστά του κόμματός του. Οι πρώτες πτήσεις αναμένονται να ξεκινήσουν στις 24 Ιουνίου, 10 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Ενώ ορισμένοι Συντηρητικοί χαιρέτησαν την απόφαση για προκήρυξη εκλογών, δεν συμφώνησαν όλοι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.