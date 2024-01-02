Βίντεο- ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο τυλίγεται στις φλόγες στο αεροδρόμιο του Τόκιο

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του αεροδρομίου του Τόκιο έχει καταγράψει τη στιγμή που το αεροσκάφος της Japan Airlines τυλίγεται στις φλόγες κατά την προσγείωσή του. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα το αεροπλάνο συγκρούσθηκε κατά την προσγείωση με μικρό αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής το οποίο επρόκειτο να μεταφέρει προμήθειες σε σεισμοπαθείς σε κοντινή περιοχή. Οι 379 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους της Japan Airlines κατάφεραν να απομακρυνθούν σώοι, ωστόσο μόνο ένας από τους έξι ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροπλάνο της Ακτοφυλακής έχει εντοπιστεί έως αυτή την ώρα.

Δείτε το βίντεο:

A Japanese Airlines plane seems to have caught fire after crash landing at Haneda Airport



@RadaBoxCom



pic.twitter.com/36eqTilaer — Flight Emergency (@FlightEmergency) January 2, 2024

Το αεροσκάφος με το οποίο φέρεται να συγκρούστηκε το αεροπλάνο της Japan Airlines ήταν καθ' οδόν προς την περιοχή του σεισμού, αναφέρει το BBC.

Ειδικότερα, το αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής που πιστεύεται ότι συγκρούστηκε με το αεροπλάνο της Japanese Airlines στο αεροδρόμιο Haneda κατευθυνόταν προς τη Niigata για να συμμετάσχει στην προσπάθεια διάσωσης και να μεταφέρει αγαθά, δήλωσε η ιαπωνική ακτοφυλακή.

Δείτε βίντεο από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών:





💥💥 BREAKING: Plane on fire at Tokyo International Airport pic.twitter.com/bNpgZDiyW6 — ビットコイン (@Ripple_X_) January 2, 2024

