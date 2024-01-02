Λογαριασμός
Βίντεο- ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο τυλίγεται στις φλόγες στο αεροδρόμιο του Τόκιο

Οι 379 επιβάτες και πλήρωμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια - Πέντε αγνοούμενοι από το αεροσκάφος της Ακτοφυλακής με το οποίο συγκρούσθηκε το μεγάλο επιβατικό κατά την προσγείωσή του

σύγκρουση αεροπλάνα Τόκιο

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του αεροδρομίου του Τόκιο έχει καταγράψει τη στιγμή που το αεροσκάφος της Japan Airlines τυλίγεται στις φλόγες κατά την προσγείωσή του. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα το αεροπλάνο συγκρούσθηκε κατά την προσγείωση με μικρό αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής το οποίο επρόκειτο να μεταφέρει προμήθειες σε σεισμοπαθείς σε κοντινή περιοχή. Οι 379 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους της Japan Airlines κατάφεραν να απομακρυνθούν σώοι, ωστόσο μόνο ένας από τους έξι ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροπλάνο της Ακτοφυλακής έχει εντοπιστεί έως αυτή την ώρα.

Δείτε το βίντεο:

Το αεροσκάφος με το οποίο φέρεται να συγκρούστηκε το αεροπλάνο της Japan Airlines ήταν καθ' οδόν προς την περιοχή του σεισμού, αναφέρει το BBC.

Ειδικότερα, το αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής που πιστεύεται ότι συγκρούστηκε με το αεροπλάνο της Japanese Airlines στο αεροδρόμιο Haneda κατευθυνόταν προς τη Niigata για να συμμετάσχει στην προσπάθεια διάσωσης και να μεταφέρει αγαθά, δήλωσε η ιαπωνική ακτοφυλακή.

Δείτε βίντεο από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών:


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: αεροπλάνο Τόκιο σύγκρουση
