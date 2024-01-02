Νέα καταιγίδα και νέες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις στη Βρετανία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε ισχύ μέχρι το βράδυ είναι νέες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο ονοματοδότησε το πρωί μία ακόμα ισχυρή καταιγίδα, την όγδοη τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Η καταιγίδα Χενκ φέρνει πολύ δυνατούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις κυρίως στη νότια Αγγλία και στην Ουαλία. Αποτέλεσμα είναι η έκδοση πορτοκαλί προειδοποίησης για ανέμους που μπορούν να φτάσουν σε ταχύτητα σχεδόν τα 130 χιλιόμετρα σε παράκτιες περιοχές.

Η προειδοποίηση αυτή θα ισχύει μέχρι τις 8 το βράδυ τοπική ώρα.

Μέχρι τις 9 το βράδυ τοπική ώρα ίσχυε ούτως ή άλλως προειδοποίηση για σφοδρές βροχοπτώσεις στη νότια Αγγλία και στη νότια Ουαλία, με ενδεχόμενο επέκτασης του φαινομένου στην κεντρική και βορειοανατολική Αγγλία.

Η προειδοποίηση συνεπάγεται κίνδυνο πλημμυρών στο οδικό και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας που θα δημιουργήσουν εκ νέου προβλήματα στις μετακινήσεις.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο προβλέπει κατά τόπους βροχή 35-50 χιλιοστών, κάτι που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές ίσως κινδυνεύσουν με πλημμύρα ακόμα και σπίτια ή επιχειρήσεις.

Συνολικά σε ισχύ βρίσκονται 100 προειδοποιήσεις για πλημμύρα, κυρίως στην κεντρική Αγγλία και στην Ουαλία και πάνω από 250 υποδεέστεροι συναγερμοί για πλημμύρα σε Αγγλία και Ουαλία.

Τις ημέρες των εορτών η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό ήταν τεράστια, κυρίως στα τρένα, λόγω ανέμων στα νότια, βροχής στην κεντρική χώρα και χιονιού στα βόρεια, ιδίως στη Σκωτία.

Πηγή: skai.gr

