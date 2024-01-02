Κίνα: Το 2023 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ

Το 2023 ήταν για την Κίνα η πιο ζεστή χρονιά από τότε που τηρούνται μετεωρολογικά αρχεία, εδώ και από περισσότερα από εξήντα χρόνια, μετέδωσε σήμερα η κρατική κινεζική τηλεόραση επικαλούμενη το εθνικό κέντρο για το κλίμα.
«Το 2023, η μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο ήταν 10,7 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή (...) η πιο υψηλή από το 1961», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, έπειτα από ένα καλοκαίρι με καύσωνες που σηματοδοτήθηκε από πολλά ρεκόρ ζέστης, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα Πεκίνο.
