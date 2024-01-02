Στις φλόγες τυλίχθηκε αεροσκάφος της εταιρείας Japan Airlines στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου του Τόκιο, του Χανέντα, αφού φαίνεται κατά την προσγείωση να συγκρούσθηκε με αεροσκάφος της Ακτοφυλακής.

Σώοι απομακρύνθηκαν οι 379 επιβάτες του αεροσκάφους της Japan Airlines ωστόσο, οι πέντε από τους συνολικά έξι επιβαίνοντες από το δεύτερο αεροπλάνο της ιαπωνικής Ακτοφυλακής εντοπίστηκαν νεκροί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian που επικαλείται το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK. Παράλληλα μεταδίδει ότι ο πιλότος του αεροσκάφους κατάφερε να απομακρυνθεί αλλά τραυματίστηκε σοβαρά.

Η στιγμή που το φλεγόμενο αεροσκάφος της Japan Airlines κόβεται στα δύο

"The tail-end has... just crashed on to the floor."



An aircraft has caught fire on a runway at Tokyo's Haneda airport.https://t.co/ayTzbtRvAM



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/7uYMRG93En — Sky News (@SkyNews) January 2, 2024

Το αεροπλάνο της ακτοφυλακής ετοιμαζόταν για πτήση πάνω από τις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές.

Το Airbus A350 της Japan Airlines έπιασε φωτιά μετά από πιθανή σύγκρουση με το αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής. Το περιστατικό συνέβη με το αεροπλάνο Flight 516, το οποίο είχε φτάσει από το αεροδρόμιο New Chitose στο Χοκάιντο.

Οπτικό υλικό που μετέδωσε το δίκτυο έδειχνε φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα του αεροσκάφους. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης έκλεισαν προσωρινά. Πλάνα έδειχναν τους επιβάτες να εκκενώνουν το αεροπλάνο από τις φουσκωτές τσουλήθρες και να τρέχουν μακριά από το φλεγόμενο αεροπλάνο.

A vehicle of some type appears to have been on the runway and made contact with the left wing (fuel tank) of the Japan Airlines Airbus A350 at Tokyo-Haneda Airport on January 2nd.#breaking #news #aviation #airplane #airplanecrash pic.twitter.com/YKeqt70OMO — Dillonshrop (@Dillonshrop06) January 2, 2024

Το Υπουργείο Χωρών, Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού ερευνά το περιστατικό. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές ότι το αεροπλάνο μπορεί να προσγειώθηκε με τη μύτη.

All passengers have been evacuated from the JAL flight from Hokkaido to Tokyo. (No casualties) The story is that the JAL airplane might have hit a coast guard plane collided. The collision took place after the plane landed. pic.twitter.com/Cg90QnZUGG — Hoshi Algorithm (@hoshialgorithm) January 2, 2024

Με ανάρτηση στο X, το γραφείο του πρωθυπουργού αναφέρει ότι θέλει να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιοι θα «αξιολογήσουν γρήγορα την έκταση της ζημιάς». Επισήμανε επίσης «πως θα προσπαθήσει να παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση στο κοινό».

#Video A vehicle of some type appears to have been on the runway and made contact with the left wing (fuel tank) of the Japan Airlines Airbus A350 at Tokyo-Haneda Airport on January 2nd.#Breaking #News #Aviation #Airplane #Airplanecrash#JapanAirlines #Tokyo pic.twitter.com/KjGrDeGMNN — Europe Cognizant (@EuropeCognizant) January 2, 2024

