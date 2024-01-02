Λογαριασμός
Στις φλόγες αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Τόκιο - Σώοι οι 379 επιβαίνοντες - Πέντε οι νεκροί από το αεροσκάφος της Ακτοφυλακής - βίντεο

Το αεροσκάφος της Japan Airlines φαίνεται ότι συγκρούστηκε με αεροπλάνο της Ακτοφυλακής - Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK, οι πέντε επιβάτες του αεροπλάνου της ιαπωνικής Ακτοφυλακής εντοπίστηκαν νεκροί.

UPDATE: 13:47
φωτιά

Στις φλόγες τυλίχθηκε αεροσκάφος της εταιρείας Japan Airlines στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου του Τόκιο, του Χανέντα, αφού φαίνεται κατά την προσγείωση να συγκρούσθηκε με αεροσκάφος της Ακτοφυλακής.

Σώοι απομακρύνθηκαν οι 379 επιβάτες του αεροσκάφους της Japan Airlines ωστόσο, οι πέντε από τους συνολικά έξι επιβαίνοντες από το δεύτερο αεροπλάνο της ιαπωνικής Ακτοφυλακής εντοπίστηκαν νεκροί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian που επικαλείται το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK. Παράλληλα μεταδίδει ότι ο πιλότος του αεροσκάφους κατάφερε να απομακρυνθεί αλλά τραυματίστηκε σοβαρά.

Η στιγμή που το φλεγόμενο αεροσκάφος της Japan Airlines κόβεται στα δύο

Το αεροπλάνο της ακτοφυλακής ετοιμαζόταν για πτήση πάνω από τις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές.

Το Airbus A350 της Japan Airlines έπιασε φωτιά μετά από πιθανή σύγκρουση με το αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής. Το περιστατικό συνέβη με το αεροπλάνο Flight 516, το οποίο είχε φτάσει από το αεροδρόμιο New Chitose στο Χοκάιντο.

Οπτικό υλικό που μετέδωσε το δίκτυο έδειχνε φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα του αεροσκάφους. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης έκλεισαν προσωρινά. Πλάνα έδειχναν τους επιβάτες να εκκενώνουν το αεροπλάνο από τις φουσκωτές τσουλήθρες και να τρέχουν μακριά από το φλεγόμενο αεροπλάνο.

Το Υπουργείο Χωρών, Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού ερευνά το περιστατικό. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές ότι το αεροπλάνο μπορεί να προσγειώθηκε με τη μύτη. 

Με ανάρτηση στο X, το γραφείο του πρωθυπουργού αναφέρει ότι θέλει να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιοι θα «αξιολογήσουν γρήγορα την έκταση της ζημιάς». Επισήμανε επίσης «πως θα προσπαθήσει να παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση στο κοινό».

