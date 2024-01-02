Ιράκ: Οπλισμένο drone καταρρίφθηκε πάνω από αεροπορική βάση όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ

Οπλισμένο τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) καταρρίφθηκε σήμερα πάνω από το αεροδρόμιο του Αρμπίλ στο βόρειο Ιράκ, όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και άλλες διεθνείς δυνάμεις, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας.

Η υπηρεσία ασφαλείας της ημιαυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Κουρδιστάν, ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως ένα οπλισμένο drone που εκτοξεύθηκε από «παράνομες πολιτοφυλακές» εναντίον του αεροδρομίου της Αρμπίλ καταρρίφθηκε στις 09:52 ώρα Ιράκ.

Δεν είναι σαφές αν η ματαιωθείσα επίθεση προκάλεσε οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημιές, ανέφεραν οι πηγές.

Το επεισόδιο ακολουθεί την κατάρριψη drone πάνω από το αεροδρόμιο του Αρμπίλ από αντιαεροπορικά συστήματα προχθές, Κυριακή, αργά το απόγευμα. Μια οργάνωση που αποκαλείται "Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ" ανέφερε πως βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Δυνάμεις των ΗΠΑ και διεθνείς δυνάμεις που έχουν τη βάση τους στο Ιράκ και από την άλλη πλευρά των συνόρων στη Συρία έχουν τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού εν μέσω δεκάδων επιθέσεων στις βάσεις τους αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

