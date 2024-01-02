Εντυπωσιάζει η ψυχραιμία των επιβατών του αεροσκάφους που τυλίχτηκε στς φλόγες, κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, αφού συγκρούστηκε με άλλο μικρότερο αεροπλάνο της Ιαπωνικής Ακτοφυλακής.

Παρά το γεγονός ότι οι φλόγες φαίνονται από τα παράθυρα και η καμπίνα εχει γεμίσει με καπνούς, επιβάτης με σταθερό χέρι τραβά πλάνα από αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια μεγάλη τραγωδία.

WATCH: Inside the burning plane after collision at Tokyo Airport pic.twitter.com/nAR1UaJzg8 — BNO News (@BNONews) January 2, 2024

Η ψυχραιμία που επέδειξαν έπαιξε ρόλο και στη διάσωσή τους, αφού όλοι κατάφεραν και διέφυγαν από τις φουσκωτές τσουλήθρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.