Το ακροδεξιό, ισλαμοφοβικό κόμμα του Χερτ Βίλντερς κέρδισε με διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Τετάρτη, στην Ολλανδία και θα αρχίσει να αναζητεί εταίρους για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Το κόμμα του Βίλντερς PVV (Κόμμα της Ελευθερίας) συγκεντρώνει 37 έδρες στο κοινοβούλιο, από τις 150 συνολικά, περισσότερες από τον συνασπισμό Εργατικών- Πρασίνων (25) του Φρανς Τίμερμανς και τις 24 έδρες του συντηρητικού κόμματος VVD του απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με τα σχεδόν οριστικά αποτελέσματα.

«Η εποχή Ρούτε τελειώνει με μια ακροδεξιά, λαϊκιστική εξέγερση που συγκλονίζει (τη Χάγη) ως τα θεμέλιά της», σχολίασε η κεντροδεξιά ολλανδική εφημερίδα NRC.

Ένας συνασπισμός του PVV, του VVD και του νέου κόμματος Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο (NSC) του κεντρώου βουλευτή Πίτερ Όμτζιγκτ συγκεντρώνει 81 έδρες, καθιστώντας τον τον πιο προφανή συνδυασμό. Ωστόσο είναι πιθανό να χρειαστούν μήνες δύσκολων συνομιλιών για να επιτευχθεί συμφωνία, καθώς κανένα από τα κόμματα με τα οποία ο Βίλντερς θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση δεν συμμερίζεται τις αντιευρωπαϊκές απόψεις του.

«Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο ίδιος κατά την ομιλία του αργά χθες. «Θέλουμε να κυβερνήσουμε (…) και θα κυβερνήσουμε», τόνισε.

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο Βίλντερς έριξε τους τόνους, προτιμώντας να επικεντρωθεί σε θέματα όπως το κόστος ζωής, σε βαθμό που κάποιοι αναλυτές άρχισαν να τον αποκαλούν «Χερτ Μίλντερς» (Ήπιο Χερτ).

Όμως παρά τη φαινομενική αλλαγή τόνου του Βίλντερς, οι θέσεις του κόμματός του παραμένουν ίδιες. Το προεκλογικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πάγωμα των διαδικασιών παροχής ασύλου, δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι της Ολλανδίας στην ΕΕ και αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων.

Ισλάμ

«Με τη μείωση της εισροή αιτούντων άσυλο και της μετανάστευσης προς την Ολλανδία, ο εξισλαμισμός της χώρας μας θα περιοριστεί», αναφέρει το προεκλογικό πρόγραμμα του PVV.

«Η Ολλανδία δεν είναι μια ισλαμική χώρα: ούτε μουσουλμανικά σχολεία, ούτε Κοράνια ούτε τεμένη». «Θέλουμε λιγότερο ισλάμ στην Ολλανδία και θα το καταφέρουμε χάρη σε λιγότερη μη δυτική μετανάστευση και την πλήρη αναστολή της παροχής ασύλου».

Επίσης προβλέπει «την απαγόρευση της ισλαμικής μαντίλας στα κυβερνητικά κτίρια».

Μετανάστευση

Μετά τη νίκη του ο Βίλντερς δήλωσε ότι «η Ολλανδία θα επιστρέψει στους Ολλανδούς, το τσουνάμι (των παροχών) ασύλου και της μετανάστευσης θα ανασχεθεί».

Στο πρόγραμμά του το PVV προβλέπει «πάγωμα του ασύλου» και «μια μεταναστευτική πολιτική εν γένει πιο περιοριστική», καθώς και παρέκκλιση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν την παροχή ασύλου και τη μετανάστευση.

Το κόμμα επιθυμεί να αποκατασταθούν οι έλεγχοι στα ολλανδικά σύνορα και να επαναπροωθούνται οι αιτούντες άσυλο που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ολλανδία προερχόμενοι από «γειτονικές, ασφαλείς χώρες».

Οι παράτυποι μετανάστες θα συλλαμβάνονται και θα απελαύνονται. Οι Σύροι η αίτηση των οποίων για παροχή ασύλου έχει γίνει δεκτή επίσης θα απελαύνονται, διότι «κάποιες περιοχές της Συρίας είναι πλέον ασφαλείς». Οι πρόσφυγες που έχουν λάβει άδεια παραμονής, θα τη χάνουν «αν πάνε διακοπές στη χώρα καταγωγής τους».

Ευρώπη

Το PVV θέλει «την Ολλανδία κυρίαρχη, την Ολλανδία υπεύθυνη για το δικό της νόμισμα, τα σύνορά της και να υιοθετεί δικούς της κανόνες».

Κατά συνέπεια το κόμμα απορρίπτει οποιαδήποτε «πολιτική ένωση», όπως την ΕΕ, «έναν θεσμό που υφαρπάζει ολοένα και περισσότερες εξουσίες, μονοπωλεί τα χρήματα των φορολογούμενων και μας επιβάλλει τις διαταγές της».

Το κόμμα του Βίλντερς επιθυμεί «τη διεξαγωγή δεσμευτικού δημοψηφίσματος για το Nexit», την αποχώρηση της Ολλανδίας από την ΕΕ.

Εν αναμονή αυτού του δημοψηφίσματος η Ολλανδία επιθυμεί να λαμβάνει περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά να μην συμβάλλει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό περισσότερα χρήματα από όσα λαμβάνει.

Το κόμμα απορρίπτει εξάλλου κάθε νέα επέκταση της ΕΕ και επιθυμεί να αποκατασταθεί το δικαίωμα του βέτο στις Βρυξέλλες.

Τέλος, το PVV θέλει να υποσταλεί η σημαία της ΕΕ από τα κυβερνητικά κτίρια. «Είμαστε στην Ολλανδία, εδώ κυματίζει μόνο η εθνική σημαία».

Εξωτερική πολιτική

«Η βασική μας αρχή είναι η εξής: να ενεργούμε προς το συμφέρον της Ολλανδίας και των Ολλανδών. Η χώρα μας είναι υπεράνω όλων».

Το PVV «είναι μεγάλος φίλος της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή: του Ισραήλ», τονίζεται στην πολιτική διακήρυξη του κόμματος. «Οι σχέσεις με το Ισραήλ θα ενισχυθούν, μεταξύ άλλων, μεταφέροντας την πρεσβεία μας στην Ιερουσαλήμ», σημειώνει.

Ο Βίλντερς έχει επίσης δεσμευθεί να κλείσει την ολλανδική αντιπροσωπεία στη Ραμάλα, έδρα της «διεφθαρμένης Παλαιστινικής Αρχής».

Η Ολλανδία θα διακόψει «αμέσως» τις διπλωματικές σχέσεις με τις χώρες που εφαρμόζουν τη σαρία και όσες έχουν απειλήσει τη ζωή Ολλανδών βουλευτών.

Εξάλλου ο Βίλντερς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ολλανδία θα πρέπει να σταματήσει να παρέχει όπλα στην Ουκρανία, καθώς η χώρα τα χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε τις ελπίδες των ψηφοφόρων μας. Να βάλουμε τους Ολλανδούς πρώτα», έχει τονίσει.

Κλίμα

«Εδώ και δεκαετίες μας φοβερίζουν με την κλιματική αλλαγή (…) Πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε», τονίζει το PVV.

Η Ολλανδία διαθέτει τους καλύτερους παγκοσμίως επιστήμονες εξειδικευμένους στην υδραυλική μηχανική και δεν θα πρέπει να πανικοβάλλεται μπροστά στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αναφέρει στο προεκλογικό του πρόγραμμα.

Παράλληλα ζητεί να αυξηθουν οι εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Βόρεια Θάλασσα και να διατηρηθούν ανοικτά τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα ή φυσικό αέριο.

«Το PVV τάσσεται επίσης υπέρ της γρήγορης κατασκευής νέων πυρηνικών εργοστασίων».

Πηγή: skai.gr

