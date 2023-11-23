Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο Ισραήλ βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον.

Σύμφωνα με το Foreign Office, κατά την παραμονή του στην περιοχή θα έχει συναντήσεις με Ισραηλινούς και με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Οι πρώτες εικόνες από την επίσκεψη δείχνουν τον λόρδο Κάμερον να συνοδεύεται στην περιοχή της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, συγκεκριμένα στο κιμπούτς Μπε'ερί όπου περίπου 100 Ισραηλινοί δολοφονήθηκαν.

Όπως ανήρτησε στο Χ ο ίδιος, «άκουσε και είδε πράγματα που δε θα ξεχάσει ποτέ». Ο λόρδος Κάμερον πρόσθεσε: «Σήμερα είναι επίσης μια μέρα που ελπίζουμε να δούμε πρόοδο στην ανθρωπιστική παύση πυρός. Είναι μία κρίσιμη ευκαιρία να απελευθερωθούν όμηροι και να εισέλθει βοήθεια στη Γάζα, ώστε να βοηθήσουμε τους Παλαιστινίους αμάχους που αντιμετωπίζουν μια εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση».

Την Τετάρτη ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας υποδέχθηκε στο Λονδίνο ομολόγους του από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, περιλαμβανομένων της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, ώστε να συζητήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επί τάπητος τέθηκαν η απελευθέρωση όλων των ομήρων, η αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και η επίτευξη μακροπρόθεσμης πολιτικής λύσης στην κρίση.

Ο λόρδος Κάμερον δεσμεύθηκε πως η Βρετανία θα συνεχίζει να στηρίζει και τις προσπάθειες να αποφευχθεί η διάχυση της σύρραξης σε άλλες χώρες, όπως ο Λίβανος και η Υεμένη.

