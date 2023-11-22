Εκλογές στην Ολλανδία: Τα exit polls δείχνουν πρωτιά της ακροδεξιάς

Το ολλανδικό ακροδεξιό ισλαμοφοβικό κόμμα του Γκέερτ Βίλντερς φέρεται να κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα, σύμφωνα με τα exit poll, προκαλώντας πολιτικό σεισμό που θα γίνει αισθητός πέραν των συνόρων της Ολλανδίας.

Το PVV (Κόμμα για την Ελευθερία) φέρεται να κέρδισε 35 έδρες και άνετη εκλογική νίκη, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του ινστιτούτου Ipos. Η αριστερή συμμαχία του Φρανς Τίμερμανς είναι δεύτερη με 26 έδρες. Το κεντροδεξιό VVD έρχεται τρίτο με 23 έδρες, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση.

Εάν επιβεβαιωθεί από τα τελικά αποτελέσματα, η νίκη του Βίλντερς σηματοδοτεί μια ξαφνική στροφή προς τα δεξιά, η οποία θα προκαλέσει ανησυχία στις Βρυξέλλες: το PVV έχει υποσχεθεί συγκεκριμένα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ένταξη της Ολλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Μπορεί να μην είναι αυτό που αναζητούν άλλα κόμματα στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες, αλλά αυτό είναι η δημοκρατία", δήλωσε ο 60χρονος πολιτικός αμέσως μόλις ψήφισε.

Το μήνυμά του κατά της μετανάστευσης, το οποίο περιλαμβάνει το κλείσιμο των συνόρων και η απέλαση των παράνομων μεταναστών, δείχνει να βρήκε απήχηση στους Ολλανδούς ψηφοφόρους.

Παρότι ο Βίλντερς φαίνεται ότι θριάμβευσε στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρει να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό.

Οι ηγέτες των τριών άλλων μεγάλων κομμάτων διαβεβαίωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε έναν συνασπισμό υπό το PVV.

Η Κέιτ Πάρκερ, της εταιρίας Economist Intelligence Unit, δήλωσε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα "συνταγματικό αδιέξοδο" στην πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ.

