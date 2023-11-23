Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους "σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα".
Η ύπαρξη ενός παλαιστινιακού κράτους "θα είναι η καλύτερη εγγύηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή", είπε ο υπουργός σε συνέντευξη του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό RNE.
Ο Αλμπάρες επανέλαβε ότι η Ισπανία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει ειρηνευτική διάσκεψη για τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς.
