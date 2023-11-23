Το ακροδεξιό, ισλαμοφοβικό κόμμα «Ελευθερία» φαίνεται ότι παίρνει την εξουσία στην Ολλανδία, όπως άλλωστε δείχνουν τα exit polls, προκαλώντας, ανατριχίλα στην Ευρώπη.

Οι Ολλανδοί ψηφοφόροι ψήφισαν στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές χθες Τετάρτη που προκηρύχθηκαν μετά την κατάρρευση της απερχόμενης κυβέρνησης συνασπισμού με επικεφαλής τον Μαρκ Ρούτε.

Ο επικεφαλής του κόμματος αντι-ισλαμιστής Βίλντερς ετοιμάζεται για μεγάλη νίκη ενώ ακροδεξιά στελέχη σε όλη την Ευρώπη, από τον Ούγγρο Βίκτορ Ορμπάν μέχρι τη Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν, σπεύδουν να τον συγχαρούν.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα αποτελέσματα ο «Ολλανδός κλώνος του Ντόναλντ Τραμπ» όπως κατά κανόνα χαρακτηρίζεται, με την απερίφραστα ξενοφοβική και αντι-ισλαμική ρητορική του, κατόρθωσε να ανατρέψει τα εις βάρος του προγνωστικά.

Ακόμα δεν είναι σαφές εάν θα μπορέσει να κερδίσει αρκετή υποστήριξη για να σχηματίσει συνασπισμό καθώς ήταν πάντα αποκλεισμένος από την κυβέρνηση.

Πάντως ο ίδιος σε πρώτες δηλώσεις του τόνισε ότι «κανένα κόμμα δεν μπορεί πλέον να μας αγνοεί».

Ειδικότερα, τα exit poll δείχνουν το PVV να κερδίζει 35 έδρες. Η συμμαχία Πράσινων-Εργατικών, με επικεφαλής τον Φρανς Τίμερμανς να λαμβάνει 25 έδρες, ενώ το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD), με επικεφαλής την Ντιλάν Γιεσίλγκοζ-Ζεγέριους, 24 έδρες.

Ο Βίλντερς, στη νικητήρια ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης δήλωσε ότι οι Ολλανδοί ψηφοφόροι μίλησαν και επέλεξαν «μια ατζέντα ελπίδας».

Λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία, ο Βίλντερς ενθουσιασμένος μιλώντας στο BBC είχε δηλώσει: «Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στην Ολλανδία που μέσα σε μια εβδομάδα κερδίσαμε 10 έδρες στις κάλπες».

Η μετανάστευση έγινε σημαία του Βίλντερς ο οποίος μάλιστα ανέφερε την Τετάρτη δήλωσε ότι σκοπεύει να αντιμετωπίσει ένα «τσουνάμι ασύλου και μετανάστευσης».

Σημειώνεται ότι πέρυσι η μετανάστευση στην Ολλανδία υπερδιπλασιάστηκε καθώς έφτασαν στη χώρα 220.000 άνθρωποι κυρίως λόγω του πολέμου Ρωσίας- Ουκρανίας.

Συγχαρητήρια από ακροδεξιούς ηγέτες

«Οι άνεμοι της αλλαγής είναι εδώ», έκρινε ο Βίκτορ Όρμπαν σε ανάρτησή του συνταγμένη στα αγγλικά στο X (το πρώην Twitter), προσθέτοντας: «Συγχαρητήρια στο Χέερτ Βίλντερς για τη νίκη του» στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές.

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2023

Η επικεφαλής του γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (άκρα δεξιά) Μαρίν Λεπέν «συνεχάρη» σήμερα τον Χέερτ Βίλντερς και την παράταξή του, το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV), για τη «θεαματική επίδοσή» τους στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Ολλανδία χθες Τετάρτη.

Félicitations à @geertwilderspvv et au PVV pour leur performance spectaculaire aux législatives qui confirme l’attachement croissant à la défense des identités nationales. C’est parce qu’il est des peuples qui refusent de voir s’éteindre le flambeau national que l’espoir du… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 22, 2023

Συγχαρητήρια στον Χέερτ Βίλντερς και στο PVV για τη θεαματική επίδοσή τους στις βουλευτικές εκλογές, που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη προσήλωση στην υπεράσπιση των εθνικών ταυτοτήτων. Λόγω του ότι οι λαοί αρνούνται να δουν τον εθνικό πυρσό να σβήνει η ελπίδα για αλλαγή παραμένει ζωντανή στην Ευρώπη», ανέφερε η κυρία Λεπέν μέσω X (του πρώην Twitter).

Πηγή: skai.gr

