Τουρκία: Ενημέρωσε το ΝΑΤΟ πως η ένταξη της Σουηδίας δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ

Η Τουρκία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ ότι η έγκριση της αίτησης προσχώρησης της Σουηδίας δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας της επόμενης εβδομάδας, αναφέρουν πηγές που επικαλείται στον ιστότοπό της η αγγλόφωνη τουρκική εφημερίδα Daily Sabah.

Η Επιτροπή Εξωτερικών της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης θα συνεχίσει πιθανότατα τη συζήτηση επί του θέματος την Τρίτη ή την Τετάρτη την επόμενη εβδομάδα, τις ημέρες δηλαδή που θα συνεδριάζουν οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Το απροσδιόριστων πηγών δημοσίευμα έρχεται σε συνέχεια τηλεγραφήματος του Reuters, το οποίο μετέδωσε την ίδια πληροφορία επικαλούμενο «τουρκικές πηγές».

Η έγκριση του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στη Συμμαχία είχε έρθει προς έγκριση στην Επιτροπή Εξωτερικών την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο αποφασίστηκε η αναβολή της σχετικής συζήτησης. «Λόγω της έλλειψης σαφήνειας του υπό συζήτηση θέματος και επειδή οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ωριμάσει, τα άρθρα της πρότασης δεν πρέπει να συζητηθούν και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να τερματιστούν» ανέφερε η εισήγηση των βουλευτών του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), την οποία υιοθέτησε η Επιτροπή.

Είχε προηγηθεί η εισήγηση του υφυπουργού Εξωτερικών Μπουράκ Άκτσαπαρ στην Επιτροπή υπέρ της ένταξης της Σουηδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.