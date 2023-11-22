Ο Ολλανδός ακροδεξιός λαϊκιστής Γκέερτ Βίλντερς δεσμεύτηκε σήμερα να "επιστρέψει τη χώρα στους Ολλανδούς", σε μια πρώτη αντίδραση στην κατά τα φαινόμενα ηχηρή νίκη του στις βουλευτικές εκλογές.

"Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ψηφοφόρων μας, να επαναφέρουμε τους Ολλανδούς στο νούμερο ένα", δήλωσε ο Βίλντερς μετά τη δημοσιοποίηση ενός exit poll που έδειξε ότι το κόμμα του, το PVV, έχει μεγάλο προβάδισμα έναντι των άλλων κομμάτων.

Ο Βίλντερς κάλεσε τα άλλα ολλανδικά κόμματα να συνεργαστούν για να σχηματίσουν συνασπισμό, τονίζοντας ότι το PVV "δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί".

"Τώρα είναι η ώρα τα κόμματα να αναζητήσουν συμφωνίες, δεν μπορούν πλέον να μας αγνοούν", υπογράμμισε.

"Οι Ολλανδοί ελπίζουν ότι ο λαός θα μπορέσει να ανακτήσει τη χώρα του και ότι θα διασφαλίσουμε να μειωθεί το τσουνάμι των αιτούντων άσυλο και της μετανάστευσης", πρόσθεσε ο Βίλντερς ενώπιον των ενθουσιωδών υποστηρικτών του στη Χάγη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

