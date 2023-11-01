Βγήκαν από τη Γάζα οι πρώτοι Βρετανοί

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι πρώτοι Βρετανοί υπήκοοι κατάφεραν τελικά να βγουν από τη Λωρίδα της Γάζας και να περάσουν στην Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφα, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης το Foreign Office.

Νωρίτερα το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε πει πως οι Βρετανοί θα έφευγαν από τη Γάζα σταδιακά μάλλον τις προσεχείς ημέρες.

Η νεότερη ανακοίνωση επαναλαμβάνει πως υπάρχουν βρετανικά κλιμάκια επί του εδάφους στην Αίγυπτο που παρέχουν βοήθεια σε όσους φτάνουν εκεί.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους για να διασφαλίσουμε ότι το πέρασμα θα ανοίξει ξανά, επιτρέποντας ζωτική βοήθεια προς τη Γάζα και την ασφαλή φυγή περισσότερων Βρετανών υπηκόων», πρόσθεσε η ανακοίνωση του Foreign Office.



