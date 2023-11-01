Η Τουρκία αναμένει το πράσινο φως από τις αιγυπτιακές αρχές για να λειτουργήσει τα κινητά νοσοκομεία της στη Ράφα, στα σύνορα μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, ώστε να νοσηλευτούν εκεί Παλαιστίνιοι τραυματίες, ανέφερε απόψε ο Τούρκος υπουργός Υγείας.

«Έχουμε κάνει τις αναγκαίες προετοιμασίες για την εγκατάσταση είκοσι νοσοκομείων εκστρατείας στο αεροδρόμιο της Ελ Αρίς, σε έναν τομέα κοντά στη Ράφα» έγραψε ο Φαχρετίν Κοτζά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Διατηρούμε στενές επαφές με τα υπουργεία Υγείας της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης για αυτόν τον σκοπό. Αναμένουμε να μας εγγυηθούν την ασφάλειά μας και να δοθούν οι άδειες», πρόσθεσε.

Η Τουρκία, παραδοσιακός σύμμαχος των Παλαιστινίων, ανέβασε τους τόνους πρόσφατα εναντίον του Ισραήλ και καταδίκασε τους βομβαρδισμούς εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα. Έχει ήδη στείλει στο αεροδρόμιο Ελ Αρίς της Αιγύπτου πολλά αεροσκάφη με τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό, γεννήτριες και θερμοκοιτίδες που προορίζονται για τους κατοίκους της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

