Τουρκικό ΥΠΕΞ: Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε σήμερα (1 Νοεμβρίου) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Σημειώνεται ότι «κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα» ενώ προστίθεται ότι «ο υπουργός Φιντάν τόνισε τη σημασία της κήρυξης πλήρους κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατό και της επείγουσας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

