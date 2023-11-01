Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα

H ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε σήμερα (1 Νοεμβρίου) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Σημειώνεται ότι «κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα» ενώ προστίθεται ότι «ο υπουργός Φιντάν τόνισε τη σημασία της κήρυξης πλήρους κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατό και της επείγουσας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Πηγή: ΕΡΤ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γεραπετρίτης Φιντάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark