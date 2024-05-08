Το Atlantis, The Royal, άνοιξε στο Ντουμπάι πέρυσι, δίπλα στο εμβληματικό θέρετρο The Palm και εννέα μήνες αργότερα έγινε το μοναδικό ξενοδοχείο στη Μέση Ανατολή που μπήκε στη λίστα με τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο.

Τα εγκαίνια κράτησαν τρεις μέρες, με ένα υπερχλιδάτο πάρτι στο οποίο συμμετείχαν διάσημοι καλλιτέχνες όπως Beyoncé και Swedish House Mafia.

Σήμερα - με ανέσεις και παροχές που ζαλίζουν – το Atlantis, The Royal είναι ένα από τα πιο εμβληματικά θέρετρα της περιοχής.

Ακόμα και τα στάνταρ amenities στις σουίτες - οδοντόβουρτσες, χτένες και ξυραφάκια ξυρίσματος - είναι χρυσά!

Η σαμπάνια ρέει δωρεάν και άφθονη για τους ενοίκους του ξενοδοχείου 24 ώρες το 24ωρο, στα σπα οι κυρίες περιποιούνται το πρόσωπό τους με θεραπείες από χρυσό 24 καρατίων και στην VVIP σουίτα υπάρχει ακόμα και υπερυψωμένη πισίνα, στον δεύτερο όροφο με θέα στον Αραβικό Κόλπο.

Γενικά, όλες οι ρετιρέ σουίτες έχουν τη δική τους ιδιωτική πισίνα ενώ μία πισίνα μήκους 91 μέτρων, στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου, είναι ανοιχτή για όλους τους επισκέπτες.

Πηγή: skai.gr

