Η Ουκρανία προειδοποίησε σήμερα για πιθανές διακοπές ρεύματος στο τέλος της ημέρας, με την εθνική εταιρία ηλεκτρισμού να προβλέπει μια «ιδιαίτερα δύσκολη» κατάσταση, έπειτα από μια νέα «μαζική» ρωσική επίθεση με στόχο το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη νέα «μαζική επίθεση» με πυραύλους και drones εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Οι επιθέσεις αυτές είχαν στόχο εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις επαρχίες Πολτάβα, Κιρόβογκραντ, Ζαπορίζια, Λβιβ, Ιβάνο- Φρανκίβσκ και Βινίτσια, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Ενέργειας Γκερμάν Γκαλουστσένκο.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική, ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK ανακοίνωσε ότι τρεις θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της έχουν «υποστεί σοβαρές ζημιές». Η ίδια διευκρίνισε ότι οι εγκαταστάσεις της έχουν βομβαρδιστεί περίπου 180 φορές από την αρχή του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, εκ των οποίων πέντε φορές τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Η εθνική εταιρία ηλεκτρισμού Ukrenergo προειδοποίησε από την πλευρά της πως «από τις 18:00 έως τις 23:00, διακοπές ρεύματος είναι πιθανές σε όλη την Ουκρανία». Ζήτησε από τους πελάτες της να «χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό με φειδώ» προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που αναμένεται να είναι «ιδιαίτερα δύσκολη».

«Οι Ρώσοι επέφεραν ένα νέο μαζικό πλήγμα σε θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς», ανέφερε η εταιρία, προσθέτοντας πως ήταν η πέμπτη «μαζική» επίθεση στο ενεργειακό δίκτυο από τις 22 Μαρτίου.

«Ο εχθρός δεν εγκαταλείπει τα σχέδιά του να στερήσει από τους Ουκρανούς το φως. Νέα μαζική επίθεση εναντίον της βιομηχανίας μας ενέργειας!», έγραψε στο Telegram ο Γκαλουστσένκο.

Στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, υπάρχει επίσης «μερική διακοπή ρεύματος» εξαιτίας «των εχθρικών πληγμάτων», επεσήμανε ο κυβερνήτης της Ολεξάντρ Προκούντιν.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 39 από τους 55 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία, όπως και 20 από τα 21 drones.

Τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον έξι τραυματίες στη διάρκεια της νύκτας: έναν στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, έναν στο Κιρόβογκραντ – ανάμεσά τους ένα 8χρονο παιδί--, δύο στο Μπρόβαρι, κοντά στο Κίεβο, και τουλάχιστον άλλοι δύο στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η Ρωσία βομβαρδίζει επί μήνες το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και μεγάλης κλίμακας διακοπές ρεύματος.

Στόχος το σιδηροδρομικό δίκτυο

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS εκτόξευσαν πολλούς πυραύλους κρουζ εναντίον της πρωτεύουσας, η οποία τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού επί τρεις ώρες. Όλοι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Στην επαρχία Χερσώνα έγινε στόχος και το σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Οι σιδηροδρομικές γραμμές υπέστησαν ζημιές», εξήγησε ο Προκούντιν, προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία σε μία από τις γραμμές έχει περιοριστεί.

Η Ρωσία έχει πρόσφατα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον του σιδηροδρομικού δικτύου της Ουκρανίας, που είναι ζωτικής σημασίας για το εμπόριο, τις μεταφορές και τον στρατιωτικό ανεφοδιασμό.

Με τις επιθέσεις της η Μόσχα προσπαθεί να εμποδίσει τον ανεφοδιασμό του ουκρανικού στρατού, κυρίως από τη Δύση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.