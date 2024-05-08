Οι ταινίες της εβδομάδας που θα δούμε σε TV και πλατφόρμες

Σταχτοπούτα στην ΕΡΤ1, Τετάρτη 08/05 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Κέι Κάνον, Πρωταγωνιστούν: Καμίλα Καμπέγιο, Νίκολας Γκάλιτζιν, Μπίλι Πόρτερ, Ίντινα Μένζελ, Πιρς Μπρόσναν, Τζέιμς Κορντέν, Μίνι Ντράιβερ, Ταλούλα Γκρέιβε, Ρομπ Μπέκετ

Η Σταχτοπούτα είναι μια νέα, τολμηρή μουσική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού. Η χήρα μητριά είναι σκληρή, κρατώντας την Έλλα στο υπόγειο να κάνει τις δουλειές της οικογένειας και να ράβει με τους τρεις ποντικούς φίλους της. Αλλά οι δύο ετεροθαλείς αδελφές της, η Αναστάζια και η Ντριζέλα, είναι περισσότερο ανίδεες παρά κακές. Εν τω μεταξύ, ο πρίγκιπας Ρόμπερτ απορρίπτει μια επικερδή πρόταση γάμου με την πριγκίπισσα ενός γειτονικού βασιλείου, αναστατώνοντας τον πατέρα του, βασιλιά Ρόουαν, ο οποίος απαιτεί από τον γιο του να βρει μια πιθανή σύζυγο ή να χάσει την κληρονομιά. Αφού εντοπίζει την Έλλα στην ανακοίνωση του χορού “βρείτε στον πρίγκιπα μια σύζυγο”, ο Ρόμπερτ αποφασίζει να μεταμφιεστεί και να τη συναντήσει ως κοινός θνητός. Ενθαρρύνει την Έλλα, η οποία ονειρεύεται να σχεδιάσει και να πουλήσει τα δικά της φορέματα, να παρευρεθεί στον χορό, για να παρουσιάσει τις δημιουργίες της. Τελικά, η Έλλα θα βοηθηθεί από την υπέροχη νονά της, η οποία την μεταμορφώνει, για να φτάσει στον χορό, όπου εκείνη και ο πρίγκιπας Ρόμπερτ μοιράζονται μαζί μια αξέχαστη βραδιά – μέχρι τα μεσάνυχτα, φυσικά.

Minari στην ΕΡΤ3, Τετάρτη 08/05 στις 23:00

Σκηνοθεσία: Λι Άιζακ Τσανγκ, Πρωταγωνιστούν: Στίβεν Γέουν, Γιουν Γιο-Τσόνγκ, Άλαν Σ. Κιμ, Γουίλ Πάτον, Νόελ Κέιτ Χο, Χαν Γε-ρι

Μία αμερικανοκορεάτικη οικογένεια μετακομίζει στο Αρκάνσας, τη δεκαετία του 1980, και μάλιστα σε ένα τροχόσπιτο, αναζητώντας το αμερικάνικο όνειρο. Το σκηνικό αλλάζει άρδην μετά την έλευση της πανούργας, αθυρόστομης, αλλά ασύλληπτα τρυφερής γιαγιάς. Η γλυκόπικρη ταινία διηγείται μία οικουμενική ιστορία μέσα από εκπληκτικές ερμηνείες, ενώ η ανθρωποκεντρική σκηνοθεσία αγκαλιάζει με αγάπη τους μικρούς και μεγάλους ήρωες της οικογένειας. Το Minari έκλεψε τις εντυπώσεις στα διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και σημαντικά βραβεία.

Η Άγνωστη Κυρία στη Βουλή, Παρασκευή 10/05 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Μαξ Οφίλς, Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Νταριέ, Σαρλ Μπουαγιέ, Βιτόριο ντε Σίκα

Η Λουίζ πουλάει κρυφά τα σκουλαρίκια που της είχε χαρίσει ο στρατηγός σύζυγός της, προκειμένου να ξεπληρώσει τα χρέη της, αλλά εκείνα- μέσα από μια περίπλοκη διαδρομή- θα της επιστραφούν από ένα θαυμαστή και θα γίνουν αφορμή για μια σειρά μοιραίων αποκαλύψεων.

Στο Κρεβάτι με τη Βικτόρια στο Cinobo, από Παρασκευή 10/05

Σκηνοθεσία: Ζιστίν Τριέ, Παίζουν: Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud

Κι αν σας λέγαμε ότι πριν την «Ανατομία μιας Πτώσης» η Ζιστίν Τριέ έκανε άλλη μια ταινία με μια δίκη κι έναν σκύλο; Αυτή τη φορά όμως σε μια απολαυστικά offbeat ρομαντική κομεντί που χαρίζει μια ακαταμάχητη ερμηνεία από τη Βιρζινί Εφιρά.

