MY STYLE ROCKS
με την Κατερίνα Καραβάτου
Η ΩΡΑ ΤΗΣ… ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ!
Ένα βασικό στιλιστικό project της εποχής πρέπει να αναλάβουν να φέρουν εις πέρας σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Πώς πρέπει να είναι ντυμένη μία κουμπάρα; Τα concept ποικίλουν από ξωκλήσια μέχρι δημαρχείο και οι fashionistas βάζουν τα δυνατά τους για να καταπλήξουν την κριτική επιτροπή.
Πριν όμως από αυτό ο Λάκης Γαβαλάς παραδίδει το πιο κεφάτο μάθημα «lambada»!
Το look και το styling που επιλέγει να κάνει η Ανδριάνα παραπέμπει σε γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας και αυτό είναι κάτι που επισημαίνει η Σιμόν πριν η διαγωνιζόμενη βρεθεί μπροστά στην κριτική επιτροπή.
Τα δαχτυλίδια που φοράει η Μπι έχουν ξεχωριστή σημασία για εκείνη η οποία αποκαλύπτεται στο σημερινό επεισόδιο…
Η Ζέτα επιλέγει να συνδυάσει το σύνολό της με… «οικοπεδικά παπούτσια» τι σχόλια εισπράττει για την επιλογή της;
Η στάση της Νατάσας ως προς τις βαθμολογίες που λαμβάνει φέρνει την αντίδραση της κριτικής επιτροπής.
Οι δύο «παρέες» που έχουν δημιουργηθεί είναι πλέον ξεκάθαρες και ο Στέλιος Κοδουνάρης το επισημαίνει στις διαγωνιζόμενες.
Δείτε το τρέιλερ
