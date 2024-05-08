MY STYLE ROCKS

με την Κατερίνα Καραβάτου

Η ΩΡΑ ΤΗΣ… ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ!

Ένα βασικό στιλιστικό project της εποχής πρέπει να αναλάβουν να φέρουν εις πέρας σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Πώς πρέπει να είναι ντυμένη μία κουμπάρα; Τα concept ποικίλουν από ξωκλήσια μέχρι δημαρχείο και οι fashionistas βάζουν τα δυνατά τους για να καταπλήξουν την κριτική επιτροπή.

Πριν όμως από αυτό ο Λάκης Γαβαλάς παραδίδει το πιο κεφάτο μάθημα «lambada»!

Το look και το styling που επιλέγει να κάνει η Ανδριάνα παραπέμπει σε γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας και αυτό είναι κάτι που επισημαίνει η Σιμόν πριν η διαγωνιζόμενη βρεθεί μπροστά στην κριτική επιτροπή.

Τα δαχτυλίδια που φοράει η Μπι έχουν ξεχωριστή σημασία για εκείνη η οποία αποκαλύπτεται στο σημερινό επεισόδιο…

Η Ζέτα επιλέγει να συνδυάσει το σύνολό της με… «οικοπεδικά παπούτσια» τι σχόλια εισπράττει για την επιλογή της;

Η στάση της Νατάσας ως προς τις βαθμολογίες που λαμβάνει φέρνει την αντίδραση της κριτικής επιτροπής.

Οι δύο «παρέες» που έχουν δημιουργηθεί είναι πλέον ξεκάθαρες και ο Στέλιος Κοδουνάρης το επισημαίνει στις διαγωνιζόμενες.

Δείτε το τρέιλερ

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.