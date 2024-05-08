Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έναν νέο αυστηρότερο κώδικα πρακτικής για την προστασία των ανηλίκων, τον οποίο θα πρέπει να τηρούν οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης προωθεί το αρμόδιο εποπτικό όργανο Ofcom στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα νέα μέτρα που περιλαμβάνονται στον κώδικα προτείνονται στο πλαίσιο των διευρυμένων περιθωρίων δράσης που επιτρέπει ο νέος νόμος περί Ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Δημοφιλείς εφαρμογές όπως το TikTok και το Instagram, αλλά και οι μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει «να χαλιναγωγήσουν τους επιθετικούς αλγόριθμους» που προωθούν επικίνδυνο περιεχόμενο σε ανήλικους.

Οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσουν σκληρούς ηλικιακούς ελέγχους, ώστε να μην επιτρέπεται σε παιδιά να αποκτούν πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό και σε περιεχόμενο που προωθεί αυτοκτονία, αυτοτραυματισμό και διατροφικές διαταραχές.

Ένας άλλος κανόνας θα είναι πως δε θα επιτρέπεται να προστίθενται ανήλικοι σε ομαδικές συζητήσεις χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Οι ανήλικοι θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα αυξημένου ελέγχου ως προς το μπλοκάρισμα άλλων λογαριασμών και την απενεργοποίηση σχολίων σε δικές τους αναρτήσεις.

Οι πλατφόρμες θα υποχρεώνονται επίσης να επενδύσουν γενικότερα στον καλύτερο έλεγχο του περιεχομένου που φιλοξενούν, με γνώμονα την προστασία των ανήλικων χρηστών.

Αν οι εταιρείες δεν ακολουθούν τους νέους κανόνες, η Ofcom θα έχει τη δυνατότητα επιβολής προστίμων, είτε ύψους 18 εκατομμυρίων λιρών είτε ποσού που θα αντιστοιχεί στο 10% των παγκόσμιων εσόδων.

Το εποπτικό όργανο θα μπορεί επίσης να μπλοκάρει την παροχή υπηρεσιών των εταιρειών και να ξεκινά ποινικές διαδικασίες σε βάρος διευθυντικών στελεχών.

Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει πως ο νέος νόμος καθιστά το Ηνωμένο Βασίλειο «το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο για να είναι κανείς online».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ofcom ντέιμ Μέλανι Ντόους σχολίασε πως «τα μέτρα αυτά, που πάνε πέρα από τα υφιστάμενα δεδομένα στην online βιομηχανία, θα επιφέρουν μία αλλαγή βηματισμού στην ασφάλεια για παιδιά στο διαδίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Δεσμεύθηκε δε έναντι παιδιών και οικογενειών ότι η Ofcom δε θα διστάζει να επιβάλλει τις ποινές που θα προκύπτουν από παραβίαση του νέου κώδικα πρακτικής.

Σύμφωνα πάντως με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Ofcom, τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ στο δεύτερο μισό του 2025.

Οι γονείς παιδιών που αυτοκτόνησαν λόγω της έκθεσής τους σε επικίνδυνο περιεχόμενο στο διαδίκτυο χαρακτήρισαν τους κανόνες «ανεπαρκείς» και πρόσθεσαν ότι η όποια πρόοδος συντελείται «με ταχύτητα σαλιγκαριού».



