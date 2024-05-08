Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα τερματιστεί σε μόλις δύο εβδομάδες εάν η Δύση σταματήσει να παρέχει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Κίεβο, απηχώντας τα σχόλια του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Μπορέλ δήλωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι η ύπαρξη της Ουκρανίας εξαρτάται από τη Δύση και ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί σε δύο περίπου εβδομάδες εάν σταματήσει η παροχή όπλων από τη Δύση. Ο Μπορέλ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να τελειώσει έτσι ο πόλεμος.

Ερωτηθείσα για την αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Δύση έχει κλιμακώσει τη ρητορική της για τη Ρωσία.

«Και αυτό που χρειάζεται για την αποκλιμάκωση, το είπε ο Μπορέλ: εάν σταματήσετε να προμηθεύετε όπλα στο Κίεβο, τα πάντα θα τελειώνουν σε δύο εβδομάδες. Και ιδού η φόρμουλα αποκλιμάκωσης», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

