Ο πρώην αρχηγός της προπαγάνδας της Βόρειας Κορέας, Κιμ Κι Ναμ πέθανε σε ηλικία 94 ετών, λόγω ηλικίας και «πολυοργανικής ανεπάρκειας» για την οποία λάμβανε θεραπεία από το 2022, όπως ανέφερε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ΚCNA.

Ο Κιμ Κι Ναμ ήταν επί δεκαετίες επικεφαλής της προπαγάνδας του κράτους, «χτίζοντας» την λατρείας του έθνους γύρω από την δυναστεία των Κιμ.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρευρέθηκε σήμερα στην κηδεία του και απέτισε φόρο τιμής στον «βετεράνο επαναστάτη που είχε παραμείνει απεριόριστα πιστός» στο καθεστώς, σύμφωνα με το ΚCNA.

North Korean leader Kim Jong Un paying tribute over death of Kim Ki Nam, who was the chief of the country’s propaganda system，passed away on May 7 at the age of 94. pic.twitter.com/lZI7RAR5ho — 鳳凰衛視PhoenixTV (@PhoenixTVHK) May 8, 2024

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap παρομοίασε τον Κιμ Κι Ναμ με τον αρχιπροπαγανδιστή της ναζιστικής Γερμανίας, Τζόζεφ Γκέμπελς, ευρέως γνωστό για τη ρήση του «επαναλαμβάνεις ένα ψέμα αρκετά συχνά και γίνεται αλήθεια».

Πηγή: BBC

Πηγή: skai.gr

