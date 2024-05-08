Αν πλησιάζει η ημέρα του γάμου σου, θα ήταν καλό να ενημερωθείς πλήρως για τα πιο ονειρεμένα νυφικά χτενίσματα, ώστε να έχεις όλη την έμπνευση κλειδωμένη. Πέρα από το γεγονός ότι ο γάμος είναι πιθανότατα η μοναδική μέρα που θέλει μια νύφη να δείχνει απόλυτα όμορφη, πιθανότατα θα είναι και η πιο αποτυπωμένη στιγμή της ζωής της. Η τελετή και η δεξίωση μπορεί να περάσουν γρήγορα, αλλά οι φωτογραφίες διαρκούν μια ζωή. Οπότε είναι αυτονόητο ότι θα θέλεις να νιώθεις και να δείχνεις εντυπωσιακή την ίδια την ημέρα, αλλά και κάθε φορά που θα αναπολείς την ημέρα εκείνη.

Το πιο σημαντικό είναι ότι το σωστό στυλ πρέπει να ταιριάζει με εσένα και την προσωπικότητά σου. Αλλά, θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει όμορφα το νυφικό σου φόρεμα και να ταιριάζει άψογα με το κλίμα που θέλεις να δημιουργήσεις για την ημέρα σου – είτε αυτό είναι χαλαρό, λαμπερό, μοντέρνο ή ρομαντικό.

Το κλειδί είναι να απαθανατίσεις μια στιγμή στο χρόνο, αλλά και να δημιουργήσεις μια εμφάνιση που δεν έχει ηλικία και θα αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου στις φωτογραφίες για τα επόμενα χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιλογή του τέλειου νυφικού χτενίσματος αξίζει λίγο προγραμματισμό.

Ενώ το ντύσιμό σου μπορεί να είναι εντυπωσιακό, οι τελευταίες πινελιές, όπως το μακιγιάζ και τα μαλλιά σου, μπορούν να απογειώσουν τα πάντα και να συνδυάσουν την εμφάνιση. Η επιλογή του ενός χτενίσματος αντί για κάποιο άλλο, μπορεί να αλλάξει εντελώς τη διάθεση της νυφικής σου εμφάνισης. Επιπλέον, σε μια τόσο προσωπική ημέρα, τα μαλλιά είναι ένας ακόμη τρόπος για να δώσεις τη δική σου ξεχωριστή πινελιά.

Αν χρειάζεσαι λίγη βοήθεια, χωρίς άγχος, ο κορυφαίος κομμωτής διασημοτήτων και δημιουργικός διευθυντής του Color Wow, Dom Seeley, λέει τη γνώμη του σχετικά με τα στυλ και τις λεπτομέρειες που πρέπει να λάβεις υπόψη.

Ποιες είναι οι συμβουλές για την επιλογή του στυλ;

Ξεκίνα γιορτάζοντας το προσωπικό σου στυλ και τα looks που σου αρέσουν τακτικά. Το στυλ που θα επιλέξεις πρέπει να αντιπροσωπεύει εσένα και το ύφος του γάμου. Είτε επιθυμείς κάτι πιο εκλεπτυσμένο, ροκ ή παραθαλάσσιο, αυτό θα παίξει ρόλο στην επιλογή ενός χτενίσματος που σου ταιριάζει. «Για να αξιοποιήσεις στο έπακρο το χτένισμα του γάμου σου, μην απομακρύνεσαι πολύ από αυτό με το οποίο νιώθεις άνετα στην καθημερινότητά σου. Βλέπω πάρα πολλές νύφες να απομακρύνονται τόσο πολύ από το πώς έχουν συνήθως τα μαλλιά τους, ώστε όταν κοιτάζουν πίσω το υλικό από εκείνη την ημέρα, τα μαλλιά ή το μακιγιάζ δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικά τον εαυτό τους», λέει ο Dom.

Πρόσθεσε λίγη λάμψη, αλλά μην το παρακάνεις με το στυλ

Μερικά από τα καλύτερα γαμήλια χτενίσματα διατηρούν τα πράγματα απλά (και κοντά στο συνηθισμένο, καθημερινό σου στυλ), αλλά με λίγη επιπλέον λάμψη. «Οι γάμοι έχουν γίνει πολύ πιο μοντέρνοι με τα χρόνια και το ίδιο ισχύει και για τα μαλλιά και το μακιγιάζ. Μπορείς να το κάνεις πιο νυφικό ή λεπτομερές προσθέτοντας αξεσουάρ στα μαλλιά ή πιάνοντας το πρόσωπο κάνοντας ένα half up style» λέει ο Dom. «Το ίδιο ισχύει και αν έχεις τα μαλλιά σου ψηλά και δεν τα έχεις ποτέ κάτω, τότε σίγουρα μάζεψέ τα ψηλά, αλλά κάν’ το με έναν τρόπο που να είναι πιο μοντέρνο. Άφησε πίσω τις παλιομοδίτικες μπούκλες βαρελιού που φαίνονται “τραγανές” και δομημένες. Διατήρησε κάποιο στοιχείο απαλότητας, ώστε να μην φαίνονται πολύ γρήγορα ξεπερασμένα».

Το Pinterest, το Instagram, η πασαρέλα και το κόκκινο χαλί κατακλύζονται από πανέμορφες ιδέες για χτενίσματα που χρησιμεύουν ως έμπνευση. Από ανακατεμένα κύματα στην παραλία, μέχρι κομψά up-dos, υπέροχα νυφικά αξεσουάρ μαλλιών και χαριτωμένα bobs, πάρε την έμπνευση που χρειάζεσαι για να διαλέξεις τα καλύτερα από τα νυφικά χτενίσματα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.