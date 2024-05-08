Τα μίνι μάρκετ της Νότιας Κορέας πουλάνε μίνι ράβδους χρυσού σαν... ζεστά ψωμάκια

Εκτός από ράμεν και λουκάνικα, τα μίνι μάρκετ της Νότιας Κορέας έχουν εντάξει ένα νέο προϊόν στα προς πώληση είδη τους, τις ράβδους χρυσού.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα μίνι μάρκετ της χώρας, η CU, προχώρησε σε συνεργασία με την Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO) και πλέον διαθέτει προς πώληση μίνι ράβδους χρυσού, οι οποίες πωλούνται σαν... ζεστά ψωμάκια.

Από τις αρχές Απριλίου η CU διαθέτει προς πώληση ράβδους χρυσού βάρους μεταξύ 0,1 έως και 1,87 γραμμάρια. Οι τιμές κυμαίνονται από 225.000 γουόν (165,76 δολ.) για τις ράβδους βάρους 1,87 γραμμαρίων και 77.000 γουόν για τις μπάρες 0,5 γραμμαρίων.

Με τιμή 113.000 γουόν οι πλάκες χρυσού βάρους 1 γραμμαρίου ξεπούλησαν μέσα σε δυο μόλις μέρες, σύμφωνα με τοπικά μέρα ενημέρωσης, τα οποία επικαλείται το CNBC. Οι πλάκες συνοδεύονται από συγχαρητήρια μηνύματα, ευχές γενεθλίων ή και προσωποποιημένες.

Καταναλωτές άνω των 30 φαίνεται να προτιμούν ιδιαίτερα τις ράβδους χρυσού, καθώς πραγματοποίησαν άνω του 41% των συνολικών πωλήσεων, όπως προκύπτει από την εφαρμογή Pocket CU της εταιρείας CU. Οι 40άρηδες πραγματοποίησαν το 35,2% των συνολικών πωλήσεων, με τους 50άρηδες να ακολουθούν με 15,6%. Οι 20άρηδες δεν δείχνουν τόσο έντονο ενδιαφέρον καθώς πραγματοποίησαν το μόλις 6,8% των πωλήσεων.

Η ζήτηση για ράβδους χρυσού και για χρυσά νομίσματα αυξήθηκε στη Νότια Κορέα κατά 27% σε ετήσια βάση κι έφτασε στους 5 τόνους το πρώτο τρίμηνο του έτους εν μέσω της αύξησης των τιμών του κίτρινου μετάλλου, όπως ανέφερε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού σε πρόσφατη ανάλυσή του. Σημειώνει επίσης πως αποτελεί την πιο απότομη τριμηνιαία αύξηση αγοράς χρυσού στη Νότια Κορέα σε βάθος δυο ετών.

Κι άλλες αλυσίδες

Η αλυσίδα CU δεν είναι η μόνη η οποία διαθέτει χρυσό προς πώληση. Το ίδιο έχει κάνει και η αλυσίδα GS25 όπου οι πελάτες της μπορούν να αγοράσουν φλούδες χρυσού από αυτόματους πωλητές.

“Είθισται σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας όταν το τοπικό νόμισμα υποτιμάται, η ζήτηση για κοσμήματα χρυσού να αυξάνεται καθώς οι επενδυτές αναζητούν τοποθετήσεις σε ασφαλή καταφύγια” δήλωσε ο Heng Koon How, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην UOB.

Σύμφωνα με το Korea Gold Exchange, οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί στα επίπεδα ρεκόρ των 456.000 γουόν (335,3 δολ.) ανά 3,75 γραμμάρια. Στον αντίποδα, το κορεάτικο γουόν έχει χάσει πάνω από 5% της αξίας του έναντι του δολαρίου και διαπραγματεύεται στα 1.358,7 έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.