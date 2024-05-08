«Ο Μονομάχος»

15 υποψήφιοι Μονομάχοι έχουν μείνει αλώβητοι μετά τη γνωστική αναμέτρηση τους με τον Γιώργο Παρθενόπουλο και αφού μοιράζονται τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει διεκδικούν τη θέση του!

Νικητής αναδεικνύεται ο Γιώργος Καλλίδης που κάθεται στη θέση 56 και βρίσκεται στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων από το πρώτο επεισόδιο. Θέλει να εργαστεί στην πρεσβεία της Ταϊλάνδης γιατί του αρέσει η ασιατική κουλτούρα. Από την 3η ερώτηση, χρησιμοποιεί σταδιακά τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή του και σύντομα, μένει μόνος εναντίον ενός διεκδικώντας ποσό άνω των 13.000 ευρώ!

Ακολουθεί μια συγκλονιστική μονομαχία ανάμεσα στους δύο αντιπάλους που απαντούν σωστά στις επόμενες ερωτήσεις, μέχρι το φινάλε του επεισοδίου. Ποιος από τους δύο θα κοιτάξει πιο ψηλά;

