Μαρίκες, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Αδαμάρα και Γιώλικας Πουλοπούλου στο Θέατρο ΕΛΕΡ

Η παράσταση «Μαρίκες», μια επί σκηνής συνάντηση για τις έμφυλες διακρίσεις σε σκηνοθεσία Κατερίνας Αδαμάρα και Γιώλικας Πουλοπούλου, παρουσιάζεται στο Θέατρο ΕΛΕΡ. Η παράσταση εκκινεί από την ιστορία της Μαρίκας, μιας γυναίκας που έζησε στην ελληνική επαρχία από τη δεκαετία του ’30 έως και τις αρχές του 21ου αιώνα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα νεανικά της χρόνια –τα οποία συνέπεσαν με την περίοδο του Εμφυλίου– και τις κρυφές συναντήσεις με τον μεγάλο της έρωτα, ο οποίος ήταν αντάρτης στα γύρω βουνά. Ακολούθησε γάμος από προξενιό˙ για να ξεπλύνει την “ντροπή”.

Η ζωή της άγνωστης αυτής γυναίκας αποτελεί την αρχή μιας νέας ιστορίας. Μετά από έρευνα, συνεντεύξεις και καταγραφές προσωπικών μαρτυριών γυναικών από διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα και με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο, δημιουργήθηκε μία παράσταση που έχει σκοπό να αφηγηθεί προσωπικές ιστορίες γυναικών, που στην πλειονότητά τους υπήρξαν σε βίαια, νοσηρά και τοξικά περιβάλλοντα. Μέσα από τις αφηγήσεις, το χιούμορ και τις προσωπικές τους ανατάσεις, την ευαισθησία και τον αυτοσαρκασμό τους αποτυπώνεται το ατομικό και συλλογικό γυναικείο βίωμα.

Παίζουν: Μαίρη Λογοθέτη, Αρετή Μακρολειβαδίτη, Άννα Μαργαριτίδου, Μαρία Ελένη Παπατριανταφύλλου.

Τετάρτη 08/05 με Κυριακή 12/05 στις 21.30 & Σάββατο 11/05 στις 19.00 (απογευματινή). Σάββατο 18/05 και Κυριακή 19/00 στις 21.30 & Σάββατο 18/05 στις 19.00 (απογευματινή). Παρασκευή 24/05 με Κυριακή 26/05 στις 21.30 . Παρασκευή 31/05 με Κυριακή 02/06 στις 21.30

15€ (γενικής είσοδος), 12€ (Φοιτητικό – Άνω των 65 ετών-Κάρτα ανέργων-ΑΜΕΑ και Συνοδός- Ατέλειες Ανώτερων Δραματικών Σχολών, ΣΕΗ, Θεατρολογίας) Ομαδικό εισιτήριο / 20 άτομα: 10€

Θέατρο ΕΛΕΡ, Φρυνίχου 10, Πλάκα (Σταθμός μετρό: Ακρόπολη)

K-World Party στο Arch Club

Ετοιμαστείτε για μια βραδιά με παλλόμενους ρυθμούς, φώτα νέον και cyber vibes. Ετοιμαστείτε να γκρουβάρετε στους ρυθμούς του K-pop encore, καθώς μεταφέρεστε στην εποχή του K-world με ένα twist. Φορέστε τα καλά σας και ετοιμαστείτε να χορέψετε στα ηλεκτρικά όνειρα του αύριο! Απαθανατίστε τη στιγμή με τον φωτογραφικό θάλαμο με θέμα την K-Pop. Πάρτε πόζα, τραβήξτε φωτογραφίες και μοιραστείτε τη μαγεία της K-Pop στα κοινωνικά σας δίκτυα! Απολαύστε ποτά εμπνευσμένα από την K-Pop που θα ενθουσιάσουν τους γευστικούς σας κάλυκες. Χορέψτε με την καρδιά σας και ζήστε τους ήχους του K-pop encore.

Τετάρτη 8/5 στις 19:00

10€ * Δωρεάν δώρα με κάθε εισιτήριο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Arch Club – Live Stage, Κωνσταντινουπόλεως 111, Γκάζι

Sub Rosa: Ατομική έκθεση της Ελένης Τσοτσορού στην γκαλερί Art Prisma

Ο Μυστικός Κήπος της εικαστικού Ελένης Τσοτσορού στην γκαλερί Art Prisma. Ο τίτλος της έκθεσης «Sub Rosa» (υπό τα ρόδα/κάτω από τα τριαντάφυλλα) έχει τις ρίζες του στα μεσαιωνικά χρόνια με τον πλούσιο και γεμάτο συμβολισμούς φαντασιακό τους κόσμο. Τότε που το κάθε άνθος είχε ένα μυστικό, συμβολικό νόημα και τα τριαντάφυλλα αποτελούσαν την υλική απεικόνιση του μυστικού, αυτού που οι συνομιλητές, έχοντας συζητήσει κάτω από τα ρόδα, όφειλαν να κρατήσουν κρυφό. Σήμερα η συνθήκη εξακολουθεί να ισχύει, το κάθε άνθος μπορεί να μας ψιθυρίσει ένα μυστικό, αρκεί να έχουμε τη διάθεση να το αφουγκραστούμε.

Ο ιστορικός Τέχνης κι επιμελητής της έκθεσης Γιώργος Μυλωνάς, γράφει για το έργο της: «Καιρό τώρα παρακολουθώ την Ελένη Τσοτσορού να μεγαλώνει τα «άνθη» της στο ατελιέ του Άλιμου, σαν σ’ ένα «θερμοκήπιο» όπου όλα γύρω χάνουν την αντικειμενική τους υπόσταση και γίνονται αφορμή για ένα πολύχρωμο ή μαυρόασπρο εικαστικό σύμπαν. Ο κόσμος αυτός συγκεντρώνει τις πιο χυμώδεις, τις πιο παραισθητικές εικόνες και συνιστά κατάδυση σε ένα τοπίο αχαρτογράφητο, το οποίο η ζωγράφος με στέρεο σχέδιο και χρωματική δύναμη ανασύρει στο φως…». Στην τελευταία ενότητα έργων της Ελένης Τσοτσορού, το φαινομενικά «ακίνδυνο» θέμα των λουλουδιών γίνεται στο χέρι της σύμβολο υπαρξιακού προβληματισμού. Με χρωματική έξαρση ή με αυστηρή σχεδίαση του μαύρου – άσπρου, προσεκτικά υπολογισμένη σε μετωπική σύνθεση ώστε να τα συγκρατεί όλα μαζί σε μία γεωμετρία, σχήματα και φόρμες συνθέτουν έναν κήπο ανοικτό, που μεταφράζεται σε διαθλάσεις ενός νου που ονειρεύεται. Ο κόσμος αυτός, στα μάτια μας, προβάλλει διαυγής και πάμφωτος. Υπάρχει.

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:30-15:00 & 17:30-21:00, Τετάρτη, Σάββατο: 10:30-15:00

Gallery Art Prisma, Κουντουριώτου 187, Πειραιάς

