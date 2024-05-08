Της Ιωάννας Μάνδρου

Επανεξέταση της υπόθεσης για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι δρομολόγησε η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, καθώς άσκησε έφεση κατά της απόφαση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, όταν το Δικαστήριο μετά από διαδικασία 19 μηνών καταδίκασε μόνον πέντε από τους 21 κατηγορούμενους, επιβάλλοντας ποινές ως πέντε χρόνια τις οποίες μετέτρεψε σε χρηματικές με 10 ευρώ την ημέρα!

Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας που παρενέβη αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης που εξόργισε τους συγγενείς των θυμάτων και σόκαρε τους πολίτες, προχώρησε σε άσκηση έφεσης με εντολή της ίδιας της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη αλλά και της προϊσταμένης της Εισαγγελίας; Εφετών της Αθήνας Καλλιόπης Βαρδάκη.

Η έφεση που ασκήθηκε αφορά το σύνολο της απόφασης, πρώτα απ΄όλα τους αθωωθέντες, πλην του ηλικιωμένου που έβαλε τη φωτιά που καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλακή και για τον οποίο δεν μπορούσε νομικά να ασκηθεί έφεση.

Επίσης, η έφεση αφορά στις ποινές, στα ελαφρυντικά που αναγνωρίστηκαν στους καταδικασθέντες (πέντε συνολικά πρώην στελέχη αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών) αλλά και τη μετατροπή της ποινής τους σε χρηματική προς δέκα ευρώ την ημέρα. Η έφεση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Σπυρίδωνα Παππά. Ως εκ τούτου η υπόθεση θα επανεξεταστεί στο σύνολο της σε δεύτερο βαθμό.

Παράλληλα αγώνα δρόμου έχει ξεκινήσει για την καθαρογραφή της απόφασης προκειμένου η δίκη σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο δηλαδή, να ξεκινήσει μέσα στο 2024 καθώς ο κίνδυνος να συμβούν τα χειρότερα, δηλαδή να παραγραφούν οι όποιες ποινικές ευθύνες για όλους τους υπεύθυνους είναι ορατός και διαρκής.

Οι καθυστερήσεις στη δικαστική διαδικασία με ευθύνη αρμοδίων δικαστικών παραγόντων που οδήγησαν σε απόφαση έξι χρόνια μετά την τραγωδία, θέτει τον κίνδυνο της παραγραφής στις δικαστικές προτεραιότητες καθώς αν ως το 2026 δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, δηλαδή απόφαση από τον Αρειο Πάγο, τότε οι όποιες ευθύνες θα παραγραφούν με οδυνηρές συνέπειες για το κράτος δικαίου και το κύρος της δικαιοσύνης.

Ήδη την επαύριο της απόφασης η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα έδωσε εντολή για άμεση καθαρογραφή της απόφασης και προς τούτο απαλλάχθηκε από άλλα δικαστικά καθήκοντα η πρόεδρος του δικαστηρίου προκειμένου να καθαρογράψει το συντομότερο την απόφαση για να δρομολογηθεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό.

Πάντως, η δικαστική διαχείριση των τραγικών συνεπειών της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι εγγράφεται στις γκρίζες σελίδες της δικαιοσύνης καθώς καθυστέρησε να ολοκληρώσει τις όποιες διαδικασίες και να εκδώσει απόφαση σε σύντομο χρόνο.

Πέραν αυτών η ίδια η απόφαση προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, σοκ και οργή όχι μόνον στους συγγενείς των θυμάτων αλλά και στους πολίτες.

