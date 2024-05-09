Λογαριασμός
«Γατάκια, εγώ γκαντέμης;;»: Ο Μητσοτάκης αυτοσαρκάζεται για τις προκρίσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Final-4 - Βίντεο

Στην ευχή και πρόβλεψή του για πρόκριση Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Final-4 της Euroleague, αλλά και στον χαρακτηρισμό «γκαντέμης», αναφέρθηκε μέσω TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε όσους του είχαν... χρεώσει τον χαρακτηρισμό «γκαντέμης» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης!

Τον περασμένο Μάρτιο μέσω συνέντευξής του στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε ευχηθεί και προβλέψει ότι μπορούν να προκριθούν και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final-4 της Euroleague.

Ευχή και πρόβλεψη που πραγματοποιήθηκε μετά τις νίκες των Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού στα Game 5 με τις Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα, αντίστοιχα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, απάντησε μέσω βίντεο στο TikTok.

«Γατάκια, εγώ γκαντέμης;; Τώρα μπορείς να πας να ψάξεις το αρχείο σου και να δεις την δήλωση, την οποία είχα κάνει. Οπότε σήμερα τι έχουν να πουν όλοι αυτοί; Εγώ σας το είπα, αλλά δεν μ' ακούσατε», σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας μάλιστα στο ενδιάμεσο και την κίνηση του VAR για να παίξουν οι σχετικές δηλώσεις του και από τις 2 Μαΐου, πριν τα τέταρτα παιχνίδια.

Δείτε το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Εγώ σας το είπα!

