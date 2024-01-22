Βρυξέλλες: Εκκένωση περιοχής έπειτα από έκρηξη σε σπίτι πιθανόν λόγω διαρροής αερίου

Εξακόσιοι εβδομήντα δύο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν περιοχή στο βόρειο τμήμα των Βρυξελλών έπειτα από έκρηξη σε σπίτι, η οποία πιθανόν προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Όπως αναφέρει το δίκτυο rtl, έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί, περίπου στις 8:25 π.μ. τοπική ώρα, σε σπίτι στο Νέντερ-όβερ-Χέεμπλεκ. Αμέσως ξέσπασε φωτιά, αναφέρει η πυροσβεστική Βρυξελλών. Αιτία της πυρκαγιάς ήταν πιθανότατα διαρροή σε γραμμή αερίου χαμηλής πίεσης.

Η διαρροή πιθανόν οφειλόταν σε εργασίες στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής Sibelga.

«Η έκρηξη προκάλεσε τουλάχιστον μερική κατάρρευση της πρόσοψης του σπιτιού», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Συνολικά 672 άνθρωποι απομακρύνθηκαν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δύο γειτονικών σχολείων. H ένοικος του σπιτιού διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ δύο τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου.

Οι πυροσβέστες και η αστυνομία έχουν δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας.

Η αιτία της διαρροής μένει να διερευνηθεί περαιτέρω, αλλά σύμφωνα με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής φαίνεται ότι εργάτες χτύπησαν σωλήνα χαμηλής πίεσης κατά τη διάρκεια εργασιών στο πεζοδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

