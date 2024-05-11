ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδό του σε εβδομαδιαία βάση από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 125,08 μονάδων (+0,32%), στις 39.512,84 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή πτώση 5,40 μονάδων (–0,03%) στις 16.340,87 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 8,60 μονάδων (+0,16%) στις 5.222,68 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

